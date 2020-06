Λίστα Forbes: Ρονάλντο, Μέσι και Τζολί βλέπουν την πλάτη της Κάιλι Τζένερ

Πλουσιότερη κατά 1,6 εκατ. δολάρια η 23χρονη influencer Κάιλι Τζένερ με τους 181 εκατομμύρια followers και μια εντελώς θολή επαγγελματική ιδιότητα, εαν εξαιρέσει κανείς τη σειρά καλλυντικών της που σαρώνει

Κάνιε Γουέστ: Ο Αμερικανός ράπερ και συζυγος της Κιμ Καρντάσιαν εισέπραξε πέρυσι 170 εκατ. δολάρια ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της λίστας

Στην τριάδα των πρωταθλητών ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ετήσια έσοδα 105 εκατ. δολαρίων

Η Αντζελίνα Τζολί κατατάσσεται 99η με εισοδήματα 35,5 εκατ. δολαρίων, που σημαίνει κατά ένα εκατομμύριο φτωχότερη

Αν και η Σοφία Βεργκάρα είναι η πιο καλά αμειβόμενη ηθοποιός της χρονιάς (43 εκατ. δολάρια), βρίσκεται μετά βίας στην 71η θέση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

. Αλλοι επειδή ψυχαγωγούν τις μάζες, άλλοι γιατί τρέχουν γρήγορα, άλλα επειδή οδηγούν επιδέξια, κάποιοι επειδή μαγειρεύουν καλά και άλλοι εξαργυρώνοντας απλώς πανάκριβα την αυτοαναφορικότητά τους.Γιατί θέλει κανείς να είναι διάσημος; Γιατί οι άνθρωποι παλεύουν λυσσαλέα να ξεχωρίσουν, να αναδειχτούν, να αποδείξουν ότι είναι παρασάγγας καλύτεροι από τους άλλους σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως ένα άθλημα ή μια τέχνη, ή ακόμα και σε κάποια ιδιότητα εξόχως αφηρημένη και άρα όχι σαφή και κατανοητή, όπως -ας πούμε- εκείνη του επιδραστικού; Γιατί όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν ένα γενναίο κομμάτι τής κατά τα άλλα ιερής ιδιωτικότητας, η οποία από πολλούς έχει φτάσει να θεωρείται πια το πολυτιμότερο και το πλέον δυσεύρετο των αγαθών, και να διάγουν έναν ημιδιάφανο ή εντελώς ξεμπροστιασμένο βίο; Ναι, η ανθρώπινη ματαιοδοξία θα ήταν μια τίμια απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις. Αν τα χρήματα δεν ήταν πολλά και δεν προσφέρονταν αφειδώλευτα σε εκείνους που καταφέρνουν για σωστούς ή λάθος λόγους να αλλάζουν δέρμα, να απεκδύονται τον μανδύα του κοινού θνητού και να φορούν τη στολή του celebrity ή, αλλιώς, του νέου μεγεθυμένου από τα social media υπερήρωα των καιρών μας.Το διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2019 και Μαΐου 2020 ήταν το δίχως άλλο μια καλή περίοδος για να είναι κανείς celebrity. Η πανδημία και το παγκόσμιο lockdown επηρέασαν τα έσοδα των όπου γης διασημοτήτων, αλλά όχι σε συντριπτικό βαθμό ώστε να οδηγήσουν, λόγου χάρη, στη σκέψη κάποιου κοινωφελούς ταμείου για τη διάσωσή τους. Αλλωστε υπάρχουν καντάρια σωρευμένου λίπους προς καύση. Μόνο οι κορυφαίοι δέκα -αθλητές, ηθοποιοί, ράπερ, ραδιοφωνικοί παραγωγοί- της σχετικής λίστας του περιοδικού «», η οποία δημοσιοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία 21 χρόνια είχαν για το τελευταίο δωδεκάμηνο συνολικά εισοδήματα 1,5 δισ. δολαρίων. Επικεφαλής τους τέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της λίστας-θεσμού μια γυναίκα με εντελώς θολή επαγγελματική ιδιότητα, στοιχείο όμως που ουδόλως την εμπόδισε να πλαγιάζει τον προηγούμενο χρόνο κάθε βράδυ στο -πιθανώς πουπουλένιο- στρώμα της πλουσιότερη κατά 1,6 εκατ. δολάρια.Η επιχειρηματική ιστορία της 23χρονης influencer είναι βραχεία και λίγο πολύ γνωστή. Στα 17 της χρόνια δημιούργησε την εταιρεία καλλυντικών, θησαύρισε πουλώντας υπερκοστολογημένα προϊόντα, όπως η περίφημη σειρά 16 πινέλων που διατίθεντο προς 360 δολάρια ή τα lipsticks που ξεπουλούσαν το απόθεμά τους σε ένα τέταρτο της ώρας, το 2018 ανακηρύχθηκε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στην Ιστορία του κόσμου, φωτογραφήθηκε με ανδρόγυνο look ως φέρελπις businesswoman και δύο χρόνια μετά αποκαθηλώθηκε αφού προέκυψε ότι πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πέρσι η Τζένερ παρέδωσε τα κλειδιά του λαοπρόβλητου μπουντουάρ της στην εταιρεία Coty εισπράττοντας 540 εκατ. δολάρια, τα οποία μαζί με τα ψιλά που έβγαλε από τα υπόλοιπα πάρεργά της τής εξασφάλισαν την πρωτοκαθεδρία ως πιο καλοπληρωμένης celebrity του τελευταίου δωδεκάμηνου. Ωστόσο πλέον είναι σαφές ότι το στερνοπούλι της οικογένειας Καρντάσιαν υπερεκτίμησε την αξία της εταιρείας του, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ περισσότερα χρήματα για την εξαγορά από εκείνα που στην πραγματικότητα της αναλογούσαν.Η Τζένερ, πέρα από το γεγονός ότι μάζεψε ένα υπερτροφικό κομπόδεμα για τον εαυτό της και λίγα δράμια δημοσιότητας ακόμα, τα οποία είναι πάντα καλοδεχούμενα για να αυγατίσει το ινσταγκραμικό ποίμνιο των 181 εκατομμυρίων followers της, πέτυχε και έναν συμβολισμό: για πρώτη φορά πιο καλοπληρωμένος διάσημος δεν είναι ο αναμενόμενος διάσημος. Δηλαδή κάποιος Χολιγουντιανός ηθοποιός όπως ηή η, ένας σταρ του NBA όπως οή έστω μια μιντιακή αυτοκράτειρα του εκτοπίσματος της-όλοι τους έχουν ηγηθεί της σχετικής λίστας την τελευταία εικοσαετία- αλλά μια προσωπικότητα φτιαγμένη από τις ψηφίδες του πατρογονικού reality show και τα likes των κοινωνικών δικτύων.Η κορυφή είθισται να συνοδεύεται από μια μαζοχιστικά ευχάριστη μοναξιά. Ευτυχώς ή, μάλλον, δυστυχώς, στην περίπτωση της Τζένερ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ένα οικείο σε εκείνη πρόσωπο: ο γαμπρός της, ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν,. Τα 170 εκατ. δολάρια που εισέπραξε πέρσι τον κατατάσσουν δεύτερο τη τάξει πιο καλοπληρωμένο διάσημο και μάλιστα τον τοποθετούν για πρώτη φορά στην εκλεκτή κάστα των δισεκατομμυριούχων, καθώς η συνολική περιουσία του Αμερικανού ράπερ αγγίζει πια τα 1,3 δισ. δολάρια. Αυτό, όμως, δεν οφείλεται στον ρόλο του ως στυλοβάτη της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, ως συζύγου της ναυαρχίδας της οικογένειας Καρντάσιαν, ούτε καν στην όψιμη ιδιότητά του ως ιεροκήρυκα που λειτουργεί σε εκκλησίες της Νότιας Καλιφόρνιας - εκτός και αν ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και έστειλε συστημένο μάννα εξ ουρανού. Σε κάθε περίπτωση, ο Γουέστ βγάζει κατά κύριο λόγο τον επιούσιο ως υποδηματοποιός. Η συνεργασία του brand του Yeezy με την Adidas υπολογίζεται ότι έφερε πέρυσι στα ταμεία της εταιρείας αθλητικών ειδών 1,3 δισ. δολάρια, με το μερτικό του ράπερ σε αυτό το ποσό να ανέρχεται σε 11%.Οι επόμενες τρεις θέσεις ανήκουν σε ανθρώπους που καταβάλλουν τουλάχιστον σωματικό κάματο και ιδρώνουν τη φανέλα για να κερδίσουν το μεροκάματο. Ο, οκαι οολοκληρώνουν την. Μάλιστα, ο Ελβετός είναι ο πρώτος τενίστας στη σύντομη ιστορία του θεσμού που αναδεικνύεται ως πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την αγωνιστική φόρμα και τη φυσική κατάστασή του, που έφεραν νίκες, τρόπαια και χρηματικά έπαθλα, αλλά, κυρίως, με τη συμφωνία που έχει συνάψει με την ιαπωνική εταιρεία ρουχισμού UNIQLO, η οποία αποκρυσταλλώνεται σε ένα δεκαετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 300 εκατ. δολαρίων. Οσο για τους Ρονάλντο και Μέσι με έσοδα, 105 και 104 εκατ. αντίστοιχα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, απάλλαξαν δυνητικά μέχρι και τα τρισέγγονά τους από το άγχος του βιοπορισμού. Στην κατηγορία των celebrity αθλητών ξεχωρίζει και το όνομα του, ο οποίος τοποθετείται 55ος, με ετήσιο εισόδημα 47,6 εκατ. δολαρίων, χρήματα που προέρχονται από το συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς και τη συμφωνία του με το Disney+ για μια ταινία βασισμένη στη ζωή του.Φτάνει κανείς στηντου Celebrity 100 για να συναντήσει ένα πρόσωπο από τη δεξαμενή που μέχρι πρόσφατα τροφοδοτούσε ακάματα τη σόουμπιζ, δηλαδή τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο, διάσημος μαύρος κωμικός, σκηνοθέτης και παραγωγός στις, κέρδισε 97 εκατ. δολάρια σε ένα χρόνο. Η κατάρα του είναι προφανώς ότι στον υπόλοιπο κόσμο δεν τον γνωρίζουν για τη δουλειά του, μα κυρίως τον ξέρουν ως μαικήνα του, καθώς το ζεύγος Σάσεξ βρήκε στην αξίας 18 εκατ. δολαρίων έπαυλη του Πέρι ένα φιλόξενο -και πάνω απ’ όλα δωρεάν- καταφύγιο για να στεγάσει την οικογενειακή ευτυχία του στο Λος Αντζελες. Τη μεσιτεία ανέλαβε η, η οποία παρεμπιπτόντως κάνει ολική επαναφορά στη λίστα Forbes, όπου βρίσκεται στην 97η θέση με εισοδήματα 37 εκατ. δολαρίων, τα περισσότερα από τα οποία εισέπραξε για το χρυσοφόρο πολυετές συμβόλαιό της με την Apple TV+. Η Αμερικανίδα γκουρού των μέσων ενημέρωσης ακολουθεί το χρήμα, όπως ακριβώς οι καρχαρίες το αίμα. Και τα λεφτά είναι πια στις on demand πλατφόρμες.Μόνο τοτα τελευταία τρία χρόνια έχει καταβάλει μισθούς 540 εκατ. δολαρίων σε ηθοποιούς με εισοδήματα ικανά για να περιλαμβάνονται στο Celebrity 100, ενώ η Apple TV+ και το Amazon Prime έχουν ήδη συμβόλαια αξίας 100 εκατ. δολαρίων για το οιονεί φορολογικό έτος των διασημοτήτων που μόλις ξεκίνησε. Ο, για παράδειγμα, αφού έβγαλε 48 εκατ. δολάρια για δύο ταινίες στο Netflix βάζει πλώρη για την Apple TV+ με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά της «Χριστουγεννιάτικης ιστορίας» του Ντίκενς. Στον αντίποδα η κινηματογραφική βιομηχανία περνά από Συμπληγάδες. Και γι’ αυτό δεν ευθύνεται μόνο η παύση εργασιών που έφερε η πανδημία, η οποία ήταν τωόντι ένα καίριο χτύπημα με αναβολές γυρισμάτων, καθυστέρηση προβολής ταινιών, ακύρωση σχεδίων. Το πρόβλημα του Χόλιγουντ δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οικονομικό. Αν μάλιστα βάλει κανείς κάτω τα 624 εκατ. δολάρια με τα οποία αμείφθηκαν οι ηθοποιοί της λίστας Forbes καταλαβαίνει ότι, σε κοινή ελληνική, λεφτά υπάρχουν - μακάρι να μπορούσε να υποστηριχθεί το ίδιο και για τους θεατές που μετακινούνται ως κοπάδι στην on demand τηλεοπτική ψυχαγωγία. Αν κάποιος τα φέρνει στο ταμείο, τότε τα παίρνει κιόλας, όπως ο, ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός της χρονιάς με απολαβές 87,5 εκατ. δολαρίων και το κασέ να μην πέφτει κάτω από 20 εκατομμύρια ανά φιλμ. Τυχαία τον φωνάζουν με το παρατσούκλι «Ο Βράχος»;Εκτός από την επιβίωσή του όχι ως ρομαντικό αποκούμπι αλλά ως ανταγωνιστικό μέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, το αμερικανικό σινεμά έχει πρώτα απ’ όλα να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να ξορκίσει τους δικούς του δαίμονες. Τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα τουκαι τη συζήτηση σε βαθμό φλυαρίας που ακολούθησε για τη θέση και τις αμοιβές των γυναικών στη βιομηχανία του θεάματος, τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Μάλιστα, μόλις δύο γυναίκες ηθοποιοί κατάφεραν να βρίσκονται στη λίστα του Forbes φέτος. Σοφία Βεργκάρα είναι η πιο καλά αμειβόμενη ηθοποιός της χρονιάς (43 εκατ. δολάρια), αλλά βρίσκεται μετά βίας στην 71η θέση της συνολικής κατάταξης. Μάλιστα, τα εισοδήματά της δεν προέρχονται από τον κινηματογράφο, αλλά αφορούν το συμβόλαιό της ως κριτή στην εκπομπή «Αμερική, έχεις ταλέντο» και τις παράλληλες δραστηριότητές της ως σχεδιάστριας ρούχων, επίπλων και αρωμάτων. Τα προσχήματα δεν σώζει ούτε η Αντζελίνα Τζολί, που κατατάσσεται 99η με εισοδήματα 35,5 εκατ. δολαρίων, κυρίως χάρη στον ρόλο της στο επερχόμενο φιλμ της Marvel Comics «The Eternals». Στην πραγματικότητα η 45χρονη σταρ είναι κατά 1 εκατομμύριο φτωχότερη, όσα δηλαδή πρόσφερε στη φιλανθρωπική οργάνωση «No Kid Hungry» πριν από λίγες εβδομάδες. Βεργκάρα και Τζολί μαζί εισέπραξαν 78,5 εκατ. δολάρια, την ώρα που οι άνδρες συνάδελφοί τους στο Celebrity 100, οκτώ στον αριθμό, έλαβαν συνολικά 545,5 εκατ., λίγα λιγότερα δηλαδή από όσα κέρδισε η επικεφαλής της λίστας Κάιλι Τζένερ. Και μάλιστα χωρίς να χύσει ούτε μια στάλα ιδρώτα.