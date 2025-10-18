Πέθανε στα 86 της η ηθοποιός Σαμάνθα Έγκαρ, η εμβληματική σταρ του The Collector και The Brood

Η κληρονομιά της

Η Σαμάνθα Έγκαρ αφήνει πίσω της δύο παιδιά, τον Νίκολας και την Τζένα, τρία εγγόνια –την Ιζαμπέλ, τον Τσάρλι και τη Κάλλα– καθώς και τις αδελφές της, Μάργκαρετ Μπάρον, Τόνι Μάριτσιτς και Βίβιεν Θέρσμπι.Με μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες, η Έγκαρ παραμένει σύμβολο κομψότητας, ευφυΐας και εσωτερικής δύναμης - μια ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κλασικό και το σύγχρονο σινεμά.