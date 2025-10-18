Πέθανε στα 86 της η ηθοποιός Σαμάνθα Έγκαρ, η εμβληματική σταρ του The Collector και The Brood

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η Βρετανίδα ηθοποιός που μάγεψε το Χόλιγουντ τη δεκαετία του '60 έφυγε ήσυχα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες – Το συγκινητικό μήνυμα της κόρης της
Η βραβευμένη ηθοποιός Σαμάνθα Έγκαρ, μία από τις πιο διακριτικές αλλά δυναμικές παρουσίες του βρετανικού και αμερικανικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Η κόρη της, η επίσης ηθοποιός Τζένα Στερν, επιβεβαίωσε την είδηση το βράδυ της Παρασκευής, ανακοινώνοντας ότι η μητέρα της πέθανε ήσυχα στο σπίτι της στο Σέρμαν Οουκς του Λος Άντζελες, την Τετάρτη.
Αν και η αιτία θανάτου δεν έγινε γνωστή, η Στερν αποκάλυψε ότι η μητέρα της αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά «έζησε μια μακρά και υπέροχη ζωή».
«Όμορφη, έξυπνη και αρκετά δυνατή για να είναι συναρπαστικά ευάλωτη… Η μαμά μου έφυγε ήσυχα, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια», έγραψε. «Ήμουν εκεί, δίπλα της, κρατώντας το χέρι της, λέγοντάς της πόσο την αγαπάμε. Ήταν όμορφο. Ήταν προνόμιο».
Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 1965 με την ταινία «The Collector» του Γουίλιαμ Γουάιλερ, όπου πρωταγωνίστησε πλάι στον Τέρενς Σταμπ. Η ερμηνεία της στο ρόλο της νεαρής καλλιτέχνιδας που απάγεται από έναν εμμονικό άνδρα της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, καθιερώνοντάς την διεθνώς.
Ακολούθησαν ρόλοι στο «Walk, Don't Run» (1966) με τον Κάρι Γκραντ και στο «Doctor Dolittle» (1967) με τον Ρεξ Χάρισον, όπου ανέδειξε και το μουσικό της ταλέντο.
Ωστόσο, η πιο χαρακτηριστική της ερμηνεία θεωρείται εκείνη στο «The Brood» (1979) του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, μια σκοτεινή ταινία-ορόσημο του ψυχολογικού τρόμου που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.
Παράλληλα, επέστρεψε στο θέατρο με ερμηνείες σε έργα όπως «The Lonely Road» στο Old Vic και «Ο Γλάρος» στο Oxford Playhouse και το Theatre Royal του Μπαθ.
Αν και η αιτία θανάτου δεν έγινε γνωστή, η Στερν αποκάλυψε ότι η μητέρα της αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά «έζησε μια μακρά και υπέροχη ζωή».
«Ήμουν δίπλα της, κρατώντας το χέρι της»Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Τζένα Στερν αποχαιρέτησε τη μητέρα της δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζωή και την καριέρα της.
«Όμορφη, έξυπνη και αρκετά δυνατή για να είναι συναρπαστικά ευάλωτη… Η μαμά μου έφυγε ήσυχα, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια», έγραψε. «Ήμουν εκεί, δίπλα της, κρατώντας το χέρι της, λέγοντάς της πόσο την αγαπάμε. Ήταν όμορφο. Ήταν προνόμιο».
Από το «The Collector» στο «Doctor Dolittle»Η Σαμάνθα Έγκαρ γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1939 στο Χάμπστεντ του Λονδίνου. Κόρη ενός Βρετανού ταξίαρχου και μιας οδηγού ασθενοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σπούδασε αρχικά τέχνες και μόδα στο Thanet School of Art, πριν στραφεί στην υποκριτική στη Webber Douglas Academy of Dramatic Art.
Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 1965 με την ταινία «The Collector» του Γουίλιαμ Γουάιλερ, όπου πρωταγωνίστησε πλάι στον Τέρενς Σταμπ. Η ερμηνεία της στο ρόλο της νεαρής καλλιτέχνιδας που απάγεται από έναν εμμονικό άνδρα της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, καθιερώνοντάς την διεθνώς.
Ακολούθησαν ρόλοι στο «Walk, Don’t Run» (1966) με τον Κάρι Γκραντ και στο «Doctor Dolittle» (1967) με τον Ρεξ Χάρισον, όπου ανέδειξε και το μουσικό της ταλέντο.
Η βασίλισσα του ψυχολογικού τρόμουΚατά τη δεκαετία του ’70 και του ’80, η Έγκαρ έγινε αγαπητή στο κοινό του κινηματογράφου τρόμου, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως «The Dead Are Alive!» (1972), «The Uncanny» (1977) και «Curtains» (1983).
Ωστόσο, η πιο χαρακτηριστική της ερμηνεία θεωρείται εκείνη στο «The Brood» (1979) του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, μια σκοτεινή ταινία-ορόσημο του ψυχολογικού τρόμου που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.
Από το σινεμά στην τηλεόραση και το θέατροΣτα επόμενα χρόνια, η Έγκαρ συνέχισε με επιτυχία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές όπως «Star Trek: The Next Generation», «All My Children» και «Commander in Chief», στο πλευρό των Ντόναλντ Σάδερλαντ και Τζίνα Ντέιβις.
Παράλληλα, επέστρεψε στο θέατρο με ερμηνείες σε έργα όπως «The Lonely Road» στο Old Vic και «Ο Γλάρος» στο Oxford Playhouse και το Theatre Royal του Μπαθ.
Η κληρονομιά τηςΗ Σαμάνθα Έγκαρ αφήνει πίσω της δύο παιδιά, τον Νίκολας και την Τζένα, τρία εγγόνια –την Ιζαμπέλ, τον Τσάρλι και τη Κάλλα– καθώς και τις αδελφές της, Μάργκαρετ Μπάρον, Τόνι Μάριτσιτς και Βίβιεν Θέρσμπι.
Με μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες, η Έγκαρ παραμένει σύμβολο κομψότητας, ευφυΐας και εσωτερικής δύναμης - μια ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κλασικό και το σύγχρονο σινεμά.
