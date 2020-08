ΕΚΠΑ: Γιατί οι μάσκες σώζουν ζωές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε άρθρο με τίτλο «Οι μάσκες σώζουν ζωές» ο διευθυντής τουτωνμας θυμίζει ότι η αποφυγή της μετάδοσης του νέου κορωνοϊούμε τη χρήση μάσκας προσώπου είναι απαραίτητη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.Τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου συνοψίζονται από τους Ιατρούς της Θεραπευτικής Κλινικής του(Πρύτανη ΕΚΠΑ). Ο Δρ Κόλλινς σημειώνει ότι φοράμε τις μάσκες μας εκτός σπιτιού όχι απαραίτητα για να προστατευτούμε οι ίδιοι αλλά για να προστατεύσουμε τους υπολοίπους. Ο καθένας από μας μπορεί να είναι ασυμπτωματικός φορέας του ιού και κατά την περίοδο επώασης να μεταδώσει τον ιό σε πολλά επίνοσα άτομα χωρίς να το γνωρίζει.Ποιος είναι όμως ο βαθμός προστασίας που προσδίδει η μάσκα? Σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό είναι η απάντηση, σύμφωνα με σχετική διεθνή μελέτη των Worby CJ και συνεργατών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications (Face mask use in the general population and optimal resource allocation during the COVID-19 pandemic. Worby CJ, Chang HH. Nat Commun. 2020 Aug 13;11(1):4049.). Το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξαν έδειξε ότι. Αφορμή για τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν οι διαφορετικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση μάσκας τόσο μεταξύ διαφορετικών Πολιτειών στις ΗΠΑ όσο και σε διάφορες χώρες του κόσμου.Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης ώστε να μελετήσουν πολλά σενάρια μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 σε έναν πληθυσμό ανάλογα με το βαθμό χρήσης μάσκας από τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος ήταν ο προσδιορισμός του αριθμού των κρουσμάτων και θανάτων από COVID-19 σε κάθε σενάριο. Ως αναμένετο, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων και θανάτων απόμειωνόταν καθώς η διαθεσιμότητα και η χρήση μάσκας προσώπου αυξανόταν.Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι χειρουργικές μάσκες θα πρέπει να διατίθενται κατά προτεραιότητα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ οι υφασμάτινες μάσκες είναι και αυτές αρκετά αποτελεσματικές και μειώνουν τη θνητότητα από COVID-19 ειδικά όταν η εφαρμογή τους είναι ευρεία.Επιπρόσθετα, ο Δρ Κόλλινς σημειώνει ότι μια άλλη πρόσφατη μελέτη (Masks Do More Than Protect Others During COVID-19: Reducing the Inoculum of SARS-CoV-2 to Protect the Wearer . Gandhi M, Beyrer C, Goosby E. J Gen Intern Med. 2020 Jul 31.) έδειξε ότι παρόλο που ο σκοπός της μάσκας είναι πρωτίστως η πρόληψη της μετάδοσης από αυτόν που τη φοράει στους υπόλοιπους, μπορεί να συμβάλλει επίσης στη μείωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 που δέχεται αυτός που τη φοράει, το οποίο μπορεί να οδηγεί σε ηπιότερη λοίμωξη.Εν κατακλείδι, ο Δρ Κόλλινς μας προτρέπει να μη ξεχνάμε ποτέ τη μάσκα μας όταν βγαίνουμε από το σπίτι και να γίνουμε και εμείς μέρος της προσπάθειας να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης και να σώσουμε ζωές.