Κακοκαιρία «Agneta»: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα (3/11), αναλυτική λίστα ανά περιοχή

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό - Τι προβλέπει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ





Για σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, κλειστά θα παραμείνουν τα



Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα Με βάση τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, η αναστολή λειτουργίας αφορά τις ακόλουθες περιοχές:



1. Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία σε ολόκληρο το νησί



Στη Ρόδο, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε την προληπτική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.



Η απόφαση αφορά όλες τις δημοτικές ενότητες και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες:





-Γυμνάσια και λύκεια.

-Ειδικά σχολεία.

Κλείσιμο



Κλειστά παραμένουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), το Δημοτικό Ωδείο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα δημοτικά εργαστήρια.



Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στο νησί, με πλημμυρικά φαινόμενα και παρεμβάσεις των συνεργείων της Πυροσβεστικής.



2. Κέρκυρα: Κλειστά σχολεία στην Κεντρική και Νότια Κέρκυρα



Στην Κέρκυρα, η αναστολή λειτουργίας αφορά τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας.



Ειδικότερα:



κακοκαιρία «Agneta» συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, ενώ δήμοι και περιφέρειες προχωρούν σε προληπτικές αναστολές λειτουργίας σχολικών μονάδων, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.Για σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις αποφάσεις που είχαν ανακοινωθεί έως τις πρώτες πρωινές ώρες.Με βάση τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, η αναστολή λειτουργίας αφορά τις ακόλουθες περιοχές:Στη Ρόδο, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε την προληπτική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.Η απόφαση αφορά όλες τις δημοτικές ενότητες και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες:-Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.-Γυμνάσια και λύκεια.-Ειδικά σχολεία.-Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.Κλειστά παραμένουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), το Δημοτικό Ωδείο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα δημοτικά εργαστήρια.Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στο νησί, με πλημμυρικά φαινόμενα και παρεμβάσεις των συνεργείων της Πυροσβεστικής.Στην Κέρκυρα, η αναστολή λειτουργίας αφορά τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας.

-Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Ωστόσο, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί και θα λειτουργήσουν κανονικά.

-Δήμος Νότιας Κέρκυρας: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Με βάση τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.



Οι αποφάσεις ελήφθησαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, καθώς η Κέρκυρα έχει τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού (Red Code).



3. Λήμνος: Κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί



Με απόφαση της δημάρχου Λήμνου, Ελεονώρας Γεώργα, αναστέλλεται σήμερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού.



Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν:



-Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Τα ειδικά σχολεία.

-Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.



Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).



Η απόφαση ελήφθη μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, καθώς για την περιοχή προβλέπονται ιδιαίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.



4. Θάσος: Κλειστά σχολεία όλων των βαθμίδων



Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στη Θάσο, με απόφαση του δημάρχου Λευτέρη Κυριακίδη. Η αναστολή αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών σταθμών.



Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της πρόγνωσης για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αλλά και της ένταξης της περιοχής σε καθεστώς Red Code.



5. Σαμοθράκη: Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων



Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και τα σχολεία στη Σαμοθράκη, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συντονιστικού

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.



Η απόφαση αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων του νησιού και ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.



Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων συνδέεται με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις προειδοποιήσεις των αρμόδιων μετεωρολογικών και πολιτικών υπηρεσιών.



Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εξής περιοχές:



Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος: Ισχυρά φαινόμενα από το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης.



Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.



Θράκη: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Τρίτης.



Θάσος και Σαμοθράκη: Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, με κόκκινη προειδοποίηση.



Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου: Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται επίσης βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.



Σημειώνεται, ότι οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η εξέλιξη των φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε νέες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, ακόμη και κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών.



Για τον λόγο αυτό, οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων και των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται, πως δεν σημαίνει ότι όλα τα σχολεία στις περιοχές, που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό είναι αυτομάτως κλειστά. Η αναστολή λειτουργίας αποφασίζεται από τους αρμόδιους δήμους.