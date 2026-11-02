Έπεσαν τμήματα οροφής σε στρατόπεδο στη Σύρο λόγω βροχόπτωσης: Ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ και γραφεία
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Στρατόπεδο

Έπεσαν τμήματα οροφής σε στρατόπεδο στη Σύρο λόγω βροχόπτωσης: Ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ και γραφεία

Υποχώρησαν τμήματα της οροφής σε τρεις διαφορετικούς χώρους του στρατοπέδου

Έπεσαν τμήματα οροφής σε στρατόπεδο στη Σύρο λόγω βροχόπτωσης: Ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ και γραφεία
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σε στρατόπεδο της Σύρου, όπου τμήματα ψευδοροφής και οροφής αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε το νησί.

Σύμφωνα με το cyclades24, οι καταρρεύσεις σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικούς χώρους των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στα μαγειρεία, στο ΚΨΜ και σε γραφεία. Από την πτώση των υλικών δεν υπήρξαν τραυματισμοί στρατιωτών ή στελεχών.
Έπεσαν τμήματα οροφής σε στρατόπεδο στη Σύρο λόγω βροχόπτωσης: Ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ και γραφεία
Έπεσαν τμήματα οροφής σε στρατόπεδο στη Σύρο λόγω βροχόπτωσης: Ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ και γραφεία


Μετά το περιστατικό ξεκίνησε η εκκένωση των χώρων που επηρεάστηκαν, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέας πτώσης υλικών, ενώ αναμένεται τεχνικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, αναμένεται να μεταβεί στο στρατόπεδο τεχνικό συνεργείο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να αξιολογήσει την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Τα ακριβή αίτια της αποκόλλησης των υλικών παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των στρατιωτών και του προσωπικού που υπηρετεί στο στρατόπεδο.
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