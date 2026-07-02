Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά κοκαΐνης
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση νακρωτικών ναρκωτικά Κοκαΐνη

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά κοκαΐνης

Γνώριμοι των Αρχών οι συλληφθέντες - Οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά κοκαΐνης
Τρεις άνδρες, ηλικίας 28, 30 και 36 ετών συνελήφθησαν την Τρίτη (30/6)  από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής, για -κατά περίπτωση- κατοχή κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της Τρίτης ενώ βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής.

Ο 30χρονος, στη θέα των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, βγήκε από το όχημα και διέφυγε τρέχοντας, ενώ κατά την ακινητοποίησή του έσπρωξε αστυνομικό προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 3.290 γραμμαρίων, τις οποίες κατείχε και για λογαριασμό του 36χρονου και του 28χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά και 290 γραμμάρια κοκαΐνης, ΙΧΕ αυτοκίνητο, 1.250 ευρώ, καθώς και έξι κινητά τηλέφωνα.

Όπως σημειώνεται από την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απειλή, σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης