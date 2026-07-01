Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 30χρονου που κατηγορείται για απάτες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

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Πώς δρούσαν

Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και στη Βουλγαρία.Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης από κοινού κατ΄ εξακολούθηση με το ληφθέν όφελος και την επελθούσα ζημία να υπερβαίνει το ποσό τωνΠρόκειται για τον συλληφθέντα:(επ) MINDEV (ον) Silvestar του Georgien και της Anna Luciano, γεννηθείς την 12-4-1996 στη Βουλγαρία.Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 και 210-4173874 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.Ο 30χρονος από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων πλησίον της οικίας της.Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος δράστης παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις.Σημειώνεται ότι, ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με έτερο συνεργό του.