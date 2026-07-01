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Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 30χρονου που κατηγορείται για απάτες σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 30χρονου που κατηγορείται για απάτες σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Μαζί με συνεργούς, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα
Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και στη Βουλγαρία.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης από κοινού κατ΄ εξακολούθηση με το ληφθέν όφελος και την επελθούσα ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Πρόκειται για τον συλληφθέντα:
(επ) MINDEV (ον) Silvestar του Georgien και της Anna Luciano, γεννηθείς την 12-4-1996 στη Βουλγαρία.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 και 210-4173874 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων πλησίον της οικίας της.
Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος δράστης παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις.
Σημειώνεται ότι, ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με έτερο συνεργό του.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης από κοινού κατ΄ εξακολούθηση με το ληφθέν όφελος και την επελθούσα ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Πρόκειται για τον συλληφθέντα:
(επ) MINDEV (ον) Silvestar του Georgien και της Anna Luciano, γεννηθείς την 12-4-1996 στη Βουλγαρία.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 και 210-4173874 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Πώς δρούσανΟ 30χρονος από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.
Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων πλησίον της οικίας της.
Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος δράστης παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις.
Σημειώνεται ότι, ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με έτερο συνεργό του.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, προσποιούμενοι εκπροσώπους Διωκτικών Αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.
Τα ως άνω κοσμήματα και χρηματικά ποσά μεταφέρονταν και παραδίδονταν από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης σε έτερο μέλος σε χώρα του εξωτερικού.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.
Τα ως άνω κοσμήματα και χρηματικά ποσά μεταφέρονταν και παραδίδονταν από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης σε έτερο μέλος σε χώρα του εξωτερικού.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.
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