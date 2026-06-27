Καβάλα: Κατέρρευσαν ναυαγοσωστικοί πύργοι λόγω κακοκαιρίας, τραυματίστηκε 21χρονη ναυαγοσώστρια
Καβάλα: Κατέρρευσαν ναυαγοσωστικοί πύργοι λόγω κακοκαιρίας, τραυματίστηκε 21χρονη ναυαγοσώστρια
Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και πτώσεις πύργων σε τέσσερις γνωστές παραλίες της περιοχής
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται μια 21χρονη ναυαγοσώστρια, μετά από τραυματισμό που υπέστη από πτώση ναυαγοσωστικού πύργου, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26 Ιουνίου 2026), όταν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για εκτεταμένες ζημιές και πτώσεις πύργων σε τέσσερις γνωστές παραλίες της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι και τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν την πτώση των ναυαγοσωστικών δομών στις εξής ακτές: «Νέα Ηρακλείτσα», «Γλάστρες», «Καλαμίτσα», «Περιγιάλι».
Η πτώση του πύργου στην κοσμοπολίτικη παραλία της Νέας Ηρακλείτσας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 21χρονης κοπέλας, η οποία εκτελούσε εκείνη την ώρα τα ναυαγοσωστικά της καθήκοντα. Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει για νοσηλεία.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26 Ιουνίου 2026), όταν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για εκτεταμένες ζημιές και πτώσεις πύργων σε τέσσερις γνωστές παραλίες της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι και τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν την πτώση των ναυαγοσωστικών δομών στις εξής ακτές: «Νέα Ηρακλείτσα», «Γλάστρες», «Καλαμίτσα», «Περιγιάλι».
Η πτώση του πύργου στην κοσμοπολίτικη παραλία της Νέας Ηρακλείτσας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 21χρονης κοπέλας, η οποία εκτελούσε εκείνη την ώρα τα ναυαγοσωστικά της καθήκοντα. Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει για νοσηλεία.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.
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