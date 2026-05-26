Η Κηφισιά υποδέχεται για πρώτη φορά την Ιερή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά
Από σήμερα (26/5) έως τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα παραμείνει στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς καθώς η θαυματουργή εικόνα θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα
Ιστορικές και βαθιά συγκινητικές στιγμές αναμένεται να βιώσει η Κηφισιά, καθώς σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026 υποδέχεται για πρώτη φορά την Ιερά Εικόνα της Παναγία Σουμελά, ένα από τα σημαντικότερα και πιο συμβολικά κειμήλια της Ορθοδοξίας και του ποντιακού ελληνισμού.
Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στις 19:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς, όπου η θαυματουργή εικόνα θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πιστούς να προσέλθουν για να λάβουν την ευλογία της Παναγίας και να συμμετάσχουν σε μια σπάνια πνευματική εμπειρία.
Την Ιερά Εικόνα θα μεταφέρει ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, όπου φυλάσσεται η ιστορική εικόνα στο Βέρμιο Ημαθίας, τόπο βαθιά συνδεδεμένο με τη μνήμη και την παράδοση των Ποντίων.
Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας, ποντιακών σωματείων, πολιτιστικών φορέων και πλήθους πιστών από την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.
Η Ιερά Εικόνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική διαδρομή των Ποντίων, συμβολίζοντας την αντοχή, την ελπίδα και τη διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας του ελληνισμού του Πόντου. Για πολλούς πιστούς, η παρουσία της αποτελεί μια βαθιά βιωματική εμπειρία, φορτισμένη με μνήμη, συγκίνηση και πνευματικότητα.
Παράλληλα, για την τοπική κοινωνία της Κηφισιάς, η υποδοχή της Παναγίας Σουμελά αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αναδεικνύει τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς της πόλης με τον ποντιακό ελληνισμό και την ορθόδοξη παράδοση.
Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο ναός. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της, θα τελούνται λατρευτικές εκδηλώσεις, ιερές ακολουθίες και προσκύνημα για τους πιστούς.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κηφισιά Βασίλης Ξυπολυτάς χαρακτήρισε την υποδοχή της Ιερής Εικόνας ως «μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, πίστης και ιστορικής μνήμης», τονίζοντας ότι η Παναγία Σουμελά αποτελεί «σύμβολο αντοχής, προσφυγικής μνήμης και πνευματικής συνέχειας» όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία.
Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες και τους πιστούς να συμμετάσχουν με ευλάβεια στις εκδηλώσεις, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή πνευματική στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη σύγχρονη ιστορία της πόλης.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Σύμβολο πίστης και προσφυγικής μνήμηςΗ έλευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Κηφισιά αποτελεί μια ζωντανή σύνδεση με την ιστορική μνήμη του ποντιακού ελληνισμού, την προσφυγιά, τις χαμένες πατρίδες και τη δύναμη της πίστης, που διατηρήθηκε αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες.
