Θλίψη στη Λαμία για την 27χρονη μητέρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο, τριών ετών το πιο μικρό από τα παιδιά της
Η είδηση του θανάτου της 27χρονης Αργυρώς Μιχαλάκη έπεσε σαν βαριά σκιά πάνω από τη Λαμία σκορπίζοντας θλίψη και σιωπή. Η νεαρή μητέρα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της μετά απότροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης.
Ήταν μητέρα τριών παιδιών, μια γυναίκα γεμάτη αγάπη και καθημερινές θυσίες για την οικογένειά της που έφυγε αναπάντεχα σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Πίσω της αφήνει τρεις ψυχές που θα μεγαλώσουν με την ανάμνηση της αγκαλιά της και της ακούραστης φροντίδας της. Ο σύζυγός της σοκαρισμένος που σύμφωνα με τους συγγενείς εκτός από τον δικό του πόνο, έχει να διαχειριστεί και τον πόνο των τριών παιδιών τους, 3, 5 και 7 ετών που από χτες το απόγευμα αναζητούν τη μητέρα τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 16.30. Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, ο οποίος κατευθυνόταν προς την εργασία του στην περιοχή της Ανθήλης.
Η 27χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό νοσοκομείο Λαμίας όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς τα τραύματά της ήταν εξαιρετικά βαριά.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από την Τροχαία Λαμίας ενώ στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών να και των διασωστικών συνεργείων.
Η κηδεία της Αργυρώς Μιχαλάκη θα γίνει αύριο στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων, τον τόπο της καταγωγής της.
