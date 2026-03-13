Νέα απάτη με SMS αυτή την φορά από τον ΕΦΚΑ, τι να προσέξετε
Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης καταγράφεται τις τελευταίες ώρες με τους επιτήδειους αυτή την φορά να στέλνουν παραπλανητικά SMS προσποιούμενοι ότι πρόκειται για επίσημη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, στο μήνυμα που λαμβάνουν οι παραλήπτες αναφέρεται ότι υπάρχει εκκρεμής πληρωμή κοινωνικής ασφάλισης και καλούνται να την τακτοποιήσουν άμεσα μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο του SMS, η πληρωμή πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες χρεώσεις ή περιορισμοί στα ασφαλιστικά δικαιώματα.
Ωστόσο, ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα οδηγεί σε ιστοσελίδα που δεν σχετίζεται με τον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια ηλεκτρονικού «ψαρέματος» προσωπικών δεδομένων (phishing).
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι το μήνυμα αποστέλλεται από αριθμό του εξωτερικού, ενώ οι οδηγίες ζητούν από τον παραλήπτη να απαντήσει στο SMS με τη λέξη «Ναι» εάν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει. Η πρακτική αυτή θεωρείται συνηθισμένη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης.
Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοια μηνύματα, ούτε να καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω SMS.
Όσοι λάβουν παρόμοιο μήνυμα καλούνται να το αγνοήσουν και να το διαγράψουν, ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον e-ΕΦΚΑ ή με τις αρμόδιες αρχές.
Τι συνιστούν οι αρχές
Ακολουθούν πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):
• Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα. Τα μηνύματα τύπου phishing έχουν συχνά διευθύνσεις αποστολέα που δεν έχουν σχέση με αυτόν που υποτίθεται ότι τα στέλνει.
• Θα πρέπει να εξετάζετε το είδος των πληροφοριών που σας ζητούνται. Ακόμα και αν το μήνυμα που λάβατε φαίνεται αυθεντικό, είναι απίθανο κάποιος φορέας, τράπεζα ή εταιρία να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ή άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα.
• Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί εάν το μήνυμα δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να ασκήσουν πίεση χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική.
• Θα πρέπει επίσης να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα επιστροφής φόρου ή χορήγησης επιδομάτων.
• Είναι αποτελεσματικός ένας ενδελεχής έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας καθώς τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική είναι συχνά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τύπου phishing.
• Υπάρχουν αρκετές λύσεις ασφάλειας και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antispamming) που περιλαμβάνουν λειτουργίες αναγνώρισης και απόρριψης κακόβουλων μηνυμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα