«Πεταχτήκαμε από τα δωμάτια και κρυφτήκαμε στα υπόγεια»: Έλληνες που επέστρεψαν από το Ντουμπάι περιγράφουν όσα έζησαν
Συγκινημένοι περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατούσε στο εμιράτο και τις στιγμές αγωνίες που βίωσαν - Ελληνίδα αποκάλυψε ότι οι Αρχές επέβαλαν πρόστιμο 100.000 ευρώ σε όσους δημοσίευαν υλικό στα social media σχετικό με τις επιθέσεις

Λίνα Κεκέση
Συγκινημένοι και ανακουφισμένοι έφτασαν σήμερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Έλληνες που κατάφεραν να επιστρέψουν από το Ντουμπάι όπου βρίσκονταν αποκλεισμένοι λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκινημένοι μίλησαν στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο των αφίξεων και περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατούσε στο εμιράτο και τις στιγμές αγωνίες που βίωσαν, ενώ εξήγησαν ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να βρουν τρόπο να επιτρέψουν.

Ελληνες πιστρέφουν από το Ντουμπάι


«Αποκλειστήκαμε, μέχρι και χτες το βράδυ δεν ξέραμε αν θα γυρίσουμε σπίτι μας... ήχησαν οι σειρήνες αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στα υπόγεια οπότε φοβόμασταν ότι δεν θα πετάξουμε γιατί έκλειναν οι εναέριοι χώροι... οι βομβαρδισμοί όταν τους ακούς τόσο δίπλα σου καταλαβαίνεις την κανονική ζωή από τον τρόμο», δήλωσε γυναίκα που βρισκόταν στο Ντουμπάι και κατάφερε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ελληνες επιστρέφουν από το Ντουμπάι (1)


Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε εκεί, άλλος Έλληνας που κατάφερε να επιστρέψει είπε: «Πεταχτήκαμε από τα δωμάτια Κατεβήκαμε 20-22 ορόφους από τις σκάλες, είναι πολύ διαφορετικό να το ζεις, πολύ διαφορετικό να το βλέπεις. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι γιατί η χθεσινή νύχτα ήταν δύσκολη. Μισοί είμαστε γιατί αφήσαμε κόσμο πίσω».

Κλείσιμο
Ελληνες επιστρέφουν από το Ντουμπάι (2)

Νεαρή γυναίκα που επέστρεψε από το Ντουμπάι εξήγησε ότι υπήρχαν δύσκολες στιγμές, ωστόσο εξήγησε ότι ένιωθε ασφάλεια όσο βρισκόταν εκεί, ωστόσο ήθελε απεγνωσμένα να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Εξήγησε επίσης ότι οι Αρχές δεν τους επέτρεπαν να δημοσιεύουν υλικό στα social media σχετικό με τις επιθέσεις και πως το πρόστιμο άγγιζε τα 100.000 ευρώ.

Έλληνες που επέστρεψαν από το Ντουμπάι (2)

Έλληνες που επέστρεψαν από το Ντουμπάι (1)

Έλληνες που επέστρεψαν από το Ντουμπάι περιγράφουν όσα έζησαν (3)

Έλληνες που επέστρεψαν από το Ντουμπάι περιγράφουν όσα έζησαν (4)
