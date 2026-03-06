«Πεταχτήκαμε από τα δωμάτια και κρυφτήκαμε στα υπόγεια»: Έλληνες που επέστρεψαν από το Ντουμπάι περιγράφουν όσα έζησαν

Συγκινημένοι περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατούσε στο εμιράτο και τις στιγμές αγωνίες που βίωσαν - Ελληνίδα αποκάλυψε ότι οι Αρχές επέβαλαν πρόστιμο 100.000 ευρώ σε όσους δημοσίευαν υλικό στα social media σχετικό με τις επιθέσεις