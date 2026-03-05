Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής
Για τη βύθιση αλιευτικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλυβών και Γερακίνης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής ενημερώθηκε σήμερα το πρωί η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό όχημα ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος φορέας για την οριοθέτηση και σήμανση του χώρου, καθώς και ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του.
Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ από συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
