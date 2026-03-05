Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση των Μεγάρων
Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση των Μεγάρων

Πρόκειται για 23χρονο πιλότο σε ιδιωτική σχολή πτήσεων  - Οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος

Ένα νέο περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα έξω από την αεροπορική βάση των Μεγάρων.

Ο άνδρας φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο, τόσο από ιδιωτικές όσο και από στρατιωτικές δραστηριότητες, επικεντρωμένος στη στιγμή της απογείωσης αεροσκαφών.

Την καταγγελία έκανε ένας πολίτης και στη συνέχεια ο ύποπτος προσεγγίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Ιρακινός, γεννηθείς το 2003, είναι πιλότος σε ιδιωτική σχολή πτήσεων. Παρά την προσαγωγή του στο τμήμα Μεγάρων, οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.
