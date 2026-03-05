Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση των Μεγάρων
Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση των Μεγάρων
Πρόκειται για 23χρονο πιλότο σε ιδιωτική σχολή πτήσεων - Οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος
Ένα νέο περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα έξω από την αεροπορική βάση των Μεγάρων.
Ο άνδρας φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο, τόσο από ιδιωτικές όσο και από στρατιωτικές δραστηριότητες, επικεντρωμένος στη στιγμή της απογείωσης αεροσκαφών.
Την καταγγελία έκανε ένας πολίτης και στη συνέχεια ο ύποπτος προσεγγίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Ιρακινός, γεννηθείς το 2003, είναι πιλότος σε ιδιωτική σχολή πτήσεων. Παρά την προσαγωγή του στο τμήμα Μεγάρων, οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.
Ο άνδρας φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο, τόσο από ιδιωτικές όσο και από στρατιωτικές δραστηριότητες, επικεντρωμένος στη στιγμή της απογείωσης αεροσκαφών.
Την καταγγελία έκανε ένας πολίτης και στη συνέχεια ο ύποπτος προσεγγίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Ιρακινός, γεννηθείς το 2003, είναι πιλότος σε ιδιωτική σχολή πτήσεων. Παρά την προσαγωγή του στο τμήμα Μεγάρων, οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα