Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση των Μεγάρων

Πρόκειται για 23χρονο πιλότο σε ιδιωτική σχολή πτήσεων - Οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος