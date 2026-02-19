Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Θεμιστοκλέους: 250 νέα ασθενοφόρα στον στόλο του ΕΚΑΒ και προχωρούν οι διαδικασίες για προσλήψεις διασωστών
Το 2026 προγραμματίζονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ – Πρώτος στόχος η κάλυψη αναγκών σε νοσηλευτές
Στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ προχωρά το υπουργείο Υγείας, που αναμένεται ότι θα παραλάβει 250 νέα ασθενοφόρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα για διασώστες στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
«Στην Αττική, στην πρωινή βάρδια, επιχειρούσαν περίπου 60 ασθενοφόρα, ενώ πλέον επιχειρούν περίπου 70, δηλαδή επιπλέον 10 ασθενοφόρα σε σχέση με πριν, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός που διέθετε το ΕΣΥ», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους στο Blue Sky. Όπως είπε, λόγω της αύξησης των μηχανών άμεσης επέμβασης, οι χρόνοι απόκρισης έχουν μειωθεί, με την παροχή πρώτων βοηθειών σε οξέα περιστατικά.
Η Πολιτεία, ανέφερε, έχει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση του ΕΣΥ, με έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό.
Το 2026 προγραμματίζονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με ιδιαίτερη στόχευση στην κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτές, ένα ζήτημα που απασχολεί συνολικά την Ευρώπη.
«Η πλατφόρμα θα ανοίξει για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό αρχικά στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Όποιος καταθέσει αίτηση και πληροί τα απαιτούμενα προσόντα θα προσληφθεί», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους.
Σχετικά με την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, ο υφυπουργός ανέφερε ότι, «το δείγμα έχει ξεπεράσει τους 40.000 ασθενείς και το 75% χαρακτηρίζει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή, ενώ στο 92% των περιπτώσεων οι ασθενείς δήλωσαν ότι βρήκαν γιατρό της ειδικότητας στο νοσοκομείο που επισκέφθηκαν». Υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα λειτουργούν ως εργαλείο διοίκησης, καθώς τα λαμβάνει και ο διοικητής κάθε νοσοκομείου για άμεσες παρεμβάσεις.
