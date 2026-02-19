Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Αυτές είναι οι καλύτερες τηλεοράσεις για αθλητικά και gaming
Για εικόνα που τρέχει ομαλά, χωρίς θολώματα ή σπασίματα, με καθαρά χρώματα και σωστή φωτεινότητα
Όταν μιλάμε για τηλεόραση που θα χρησιμοποιηθεί ως επί το πλείστον για προβολή αθλητικών γεγονότων και gaming, δεν είναι απλά θέμα μεγέθους. Θες εικόνα που να τρέχει ομαλά, χωρίς θολώματα ή σπασίματα στις φάσεις, με καθαρά χρώματα και σωστή φωτεινότητα ακόμα κι αν μπαίνει ο ήλιος στο σαλόνι.
Στο gaming, η καθυστέρηση (το λεγόμενο input lag) και ο ρυθμός ανανέωσης παίζουν τεράστιο ρόλο. Αν το παιχνίδι σου αργεί να ανταποκριθεί στις εντολές που δίνεις από το χειριστήριο, το έχεις χάσει πριν καν το καταλάβεις. Στα δε αθλητικά θέλεις να βλέπεις με απόλυτη καθαρότητα ακόμα και τις πιο γρήγορες φάσεις.
Επιπλέον, το HDR που αποδίδει όπως πρέπει, αναδεικνύει τις λεπτομέρειες σε κάθε σκηνή, κάνοντας το αποτέλεσμα πιο ρεαλιστικό. Τέλος, η υποστήριξη για HDMI 2.1, VRR και ALLM είναι πλέον must για εκείνους που θέλουν να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα blockbusters του gaming όπως τα οραματίστηκαν οι δημιουργοί τους.
Με βάση τα παραπάνω, τι θα 'λεγες να ρίχναμε μια ματιά στις καλύτερες τηλεοράσεις για αθλητικά και gaming που θα βρεις στην αγορά;
LG evo OLED65G55LW AI 4K OLED 65”
Η LG evo OLED65G55LW θα σε κερδίσει από την πρώτη ματιά. Η AI που ενσωματώνει βελτιώνει κάθε σου εμπειρία χωρίς εσύ να χρειαστεί να κάνεις το παραμικρό ενώ την ίδια στιγμή, ο πανίσχυρος επεξεργαστής alpha 11 AI Gen 2 αναβαθμίζει την ποιότητα εικόνας. Για την τελευταία δεν έχουμε να πούμε και πολλά – είναι απλά εκθαμβωτική. Η τηλεόραση ενσωματώνει Wi-Fi 6 ενώ αν τοποθετηθεί στον τοίχο, το στενό της πλαίσιο και ο σχεδιασμός One Wall Design εξασφαλίζουν πως το κενό που θα δημιουργηθεί θα είναι ανεπαίσθητο.
Samsung 65S90F AI 4K OLED 65”
Με αυτοφωτιζόμενα pixels για ρεαλιστικά και έντονα χρώματα, η Samsung 65S90F χαρίζει υπέροχη εικόνα με σπουδαία αντίθεση και υψηλή φωτεινότητα. Το πάνελ OLED αναδεικνύει κάθε αθλητικό γεγονός ενώ η τεχνολογία Motion Xcelerator που ανεβάζει τον ρυθμό ανανέωσης στα 144 Hz καθιστά την πρόταση της Samsung μία άριστη gaming TV. Το λειτουργικό σύστημα Tizen κάνει τη ζωή σου ευκολότερη ενώ οι τέσσερις θύρες HDMI θα σου επιτρέψουν να συνδέσεις κάθε κονσόλα και media player σου.
Hisense 85U7Q 4K Mini LED 85”
Η Hisense 85U7Q δεν περνά απαρατήρητη και, εδώ που τα λέμε, πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο με μία τηλεόραση 85 ιντσών; Η συγκεκριμένη βέβαια κλέβει την παράσταση και λόγω των χαρακτηριστικών της. Διαθέτει τεχνολογίες Mini LED με Full-array Local Dimming και Quantum Dot, υποστηρίζοντας Dolby Vision, Adaptive HDR10+ και Dolby Atmos. Με το πάτημα ενός κουμπιού δε, ενεργοποιείς το Game Mode PRO με VRR και ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και ξεχνάς όλα όσα ήξερες για το gaming. Πλαισίωσέ τη με ένα εξίσου ποιοτικό soundbar και έχεις το απόλυτο οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας.
Sony Bravia 5 K75XR55BP AI 4K Mini LED 75”
Η Bravia 5 έρχεται να κάνει level up στις εμπειρίες gameplay και τα αθλητικά γεγονότα που απολαμβάνεις στο σαλόνι σου. Το XR Triluminos Pro εξασφαλίζει ρεαλιστικά χρώματα και το XR Backlight Master Drive προσθέτει κορυφαία αντίθεση εικόνας. Εννοείται πως το πάνελ Mini LED αποτυπώνει κάθε σκηνή με ασυναγώνιστη καθαρότητα, ενώ αν είσαι κάτοχος PS5 ή PS5 Pro, ετοιμάσου να ζήσεις συγκλονιστικές καταστάσεις. Στα παραπάνω πρόσθεσε τον κινηματογραφικό ήχο Acoustic Multi-Audio που και το λειτουργικό Google TV και έκλεισες.
LG evo OLED55C55LA AI 4K OLED 55”
Η εν λόγω LG evo είναι μία εξαιρετική και συνάμα προσιτή οικονομικά gaming TV. Δεν είναι, βλέπεις, μόνο το πάνελ 4K OLED και η τεχνολογία ενίσχυσης φωτισμού Brightness Booster που διαθέτει. Η LG την έχει εξοπλίσει με το Gaming Portal που θα σε φέρει ακόμα πιο κοντά στα αγαπημένα σου παιχνίδια – είτε αυτά είναι στο Xbox, είτε στο GeForce NOW! Η υποστήριξη Dolby Atmos εγγυάται επιβλητικές surround εμπειρίες ενώ η συμβατότητα με NVIDIA G-SYNC και AMD FreeSync Premium εξασφαλίζει πως θα απολαμβάνεις γραφικά τελειότερα από ποτέ.
Xiaomi S 2025 4K Mini LED 65”
Μία τηλεόραση που θα σου χαρίσει κρυστάλλινη εικόνα, ακόμα κι όταν η δράση εξελίσσεται ακατάπαυστα – είτε γιατί «λιώνεις» το νέο αγαπημένο σου FPS, είτε γιατί η ομάδα σου… πετάει στο γήπεδο! Η Xiaomi S διαθέτει τεχνολογία QD-Mini LED που σε συνδυασμό με τον ρυθμό ανανέωσης των 144 Hz και τη μέγιστη φωτεινότητα των 1200 nits, θα γεμίσουν τον χώρο σου με πεντακάθαρες εικόνες γεμάτες χρώματα. Bonus, η τεχνολογία Wi-Fi 6 και οι τρεις υποδοχές HDMI 2.1 με υποστήριξη eARC.
