Λασποβροχές, θερμοκρασίες άνω των 20°C και αφρικανική σκόνη το σαββατοκύριακο

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια της χώρας - Η πρόγνωση των Κολυδά και Τσατραφύλλια





Κολυδάς: Επιστροφή σε πιο ήρεμους ρυθμούς με νέα επεισόδια βροχοπτώσεων Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα φαίνεται να επιστρέφει σε πιο ήρεμους ρυθμούς, με την αστάθεια να υποχωρεί σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο καιρός δεν θα παραμείνει σταθερός για πολύ, καθώς νέα επεισόδια βροχοπτώσεων αναμένονται την Κυριακή και την Τρίτη.







Η θερμοκρασία την Κυριακή θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας ακόμα και τους 20°C, ενώ από την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας όμως πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γύρω στους 16-17°C.





Τσατραφύλλιας: Δύο πρόσωπα του καιρού το Σαββατοκύριακο Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του τόνισε πως το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα, καθώς, μετά από τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων της χώρας θα επηρεαστούν από λασποβροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά αναμένονται λίγα χιόνια. Από την άλλη, στα ανατολικά και νότια, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 20°C στα ηπειρωτικά και να φτάνουν τους 23°C στην Κρήτη.



Ο κ. Τσατραφύλλιας ανέφερε επίσης ότι η Σαχαριανή σκόνη θα αποτελέσει κοινό παρανομαστή του καιρού, καθώς θα ξεκινήσει από τα δυτικά το Σάββατο και θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να αναμένονται στην κεντρική και νότια Ελλάδα την Κυριακή. Ο αέρας θα είναι θυελλώδης, με νοτιάδες να επικρατούν το Σάββατο στο Ιόνιο και την Κυριακή στο Αιγαίο.



Μεταφορά Σαχαριανής κκόνης και Κυριακάτικη κορύφωση Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης θα επηρεάσει την χώρα το Σαββατοκύριακο, με την κορύφωση της σκόνης να αναμένεται την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου. Η σκόνη θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Νότια Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο. Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας.



Ο καιρός σήμερα Aναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια/βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικά τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό αν εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και σε τμήματα της Ηπείρου, οι οποίες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.



Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε νότιους/νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους/νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.





Ο καιρός την Κυριακή 15-02-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βορειοανατολικά και το πρωί στα δυτικά πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.