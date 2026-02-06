Απόκριες 2026: Πότε είναι Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα, όλες οι αργίες του 2026

Το Τριώδιο άνοιξε ήδη από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου





Η



Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.



Αναλυτικά οι αργίες του 2026 -Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

-25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου



-Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

-Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

-28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

-Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου



Απόκριες 2026 στην Αθήνα: Πώς θα γιορτάσει η πόλη την Τσικνοπέμπτη - Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Απόκριες 2026 στην Αθήνα ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, παραδοσιακά έθιμα και δράσεις για παιδιά, σε γειτονιές, πλατείες και δρόμους και στις επτά δημοτικές κοινότητες της Αθήνας.



Ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης στις 12 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει σε παραδοσιακό κλίμα με την αποκριάτικη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος, στις 11:00, θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου θα γίνει αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι και φέτος η Βαρβάκειος, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων να δίνει πρώτη τον ρυθμό στις 11:00. Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τις ομάδες ενηλίκων των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής σε μία μοναδική λαϊκή συναυλία.



Μουσική σε όλες τις γειτονιές Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του δήμου Αθηναίων θα δώσουν ραντεβού με το κοινό σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μουσικά σύνολα κρουστών θα πλημμυρίσουν τους δρόμους σε καρναβαλικούς ρυθμούς, ενώ παραδοσιακά σχήματα με νταούλια, κλαρίνο, βιολί και ακορντεόν θα συνοδεύσουν τις εθιμικές διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ειδικές συναυλίες με αποκριάτικα και σκωπτικά τραγούδια, καθώς και ζακυνθινές καντάδες.



