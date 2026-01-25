«Γύρνα το σε snowboard»: Το... τρολάρισμα Μητσοτάκη σε χρήστη του TikTok που έκανε σκι στα Καλάβρυτα
Κυριάκος Μητσοτάκης Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Καλάβρυτα Σκιέρ TikTok

Η χιουμοριστική αντίδραση του πρωθυπουργού σε ανάρτηση στο TikTok

Διάθεση για χιούμορ φαίνεται πως είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος απάντησε σε χρήστη του TikTok, που έκανε αναφορά στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Ο χρήστης του δημοφιλούς μέσου ανέβασε συνολικά τρεις φωτογραφίες. Η πρώτη τον δείχνει να στέκεται στα πέδιλά του, η δεύτερη δείχνει ένα sms που φέρεται να του έστειλε ο πατέρας του που τον καλεί να προσέχει, επειδή στο χιονοδρομικό κέντρο βρισκόταν ο πρωθυπουργός και η τρίτη φωτογραφία δείχνει τον σκιέρ να έχει πέσει στο χιόνι.

Ο πρωθυπουργός αντέδρασε στην ανάρτηση με χιούμορ, γράφοντας στα σχόλια: «Γύρνα το σε snowboard», προκαλώντας την έκπληξη όσων είδαν τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Ο άνδρας που έκανε την ανάρτηση, απάντησε στον πρωθυπουργό: «ΈΦΥΓΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»

Δείτε την ανάρτηση του χρήστη στο TikTok:

