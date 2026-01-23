Οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της σε χαντάκι στην Αχαΐα, της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από το 2022
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Σύλληψη Δίπλωμα Οδηγός

Η 45χρονη συνελήφθη και της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Συνελήφθη 45χρονη που οδηγούσε μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας - Άρλας.

Το αυτοκίνητο της 45χρονης κατέληξε σε χαντάκι το πρωί της Παρασκευής (23/1) και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι η οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022 όταν και της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία, ενώ μετά από αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, σύμφωνα με το tempo24.news.

Η 45χρονη συνελήφθη, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
