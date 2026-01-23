Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της σε χαντάκι στην Αχαΐα, της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από το 2022
Η 45χρονη συνελήφθη και της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα
Συνελήφθη 45χρονη που οδηγούσε μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας - Άρλας.
Το αυτοκίνητο της 45χρονης κατέληξε σε χαντάκι το πρωί της Παρασκευής (23/1) και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι η οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022 όταν και της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία, ενώ μετά από αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, σύμφωνα με το tempo24.news.
Η 45χρονη συνελήφθη, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
