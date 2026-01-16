Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών
Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών, όταν λουόμενοι εντόπισαν μέσα στο νερό έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Αμέσως ειδοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική, που έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κατά τις έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι ήταν κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο.
Από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.
