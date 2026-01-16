Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών
ΕΛΛΑΔΑ
Θερμοπύλες Ιαματικές πηγές Νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών, όταν λουόμενοι εντόπισαν μέσα στο νερό έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική, που έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κατά τις έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι ήταν κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο. 

Από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

LamiaReport.gr: Νεκρός άνδρας στις πηγές των Θερμοπυλών
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης