Τουρκικό δημοσίευμα: Θρίλερ με Κύπρια αεροσυνοδό που ήταν να επιβιβαστεί στο Falcon που συνετρίβη, ανακρίθηκε από τη MIT
Δημοσίευμα έγκυρης τουρκικής ιστοσελίδας υποστηρίζει ότι Κύπρια αεροσυνοδός που μετείχε στο πλήρωμα του αεροσκάφους και δεν επιβιβάστηκε στη μοιραία πτήση ανακρίθηκε από τη ΜΙΤ - Έχει αφεθεί ελεύθερη
Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η υπόθεση της συντριβής του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του επιτελείου της Λιβύης στρατηγό Αλ Χαντάντ από την Τουρκία στην πατρίδα του, καθώς δημοσίευμα έγκυρης τουρκικής ιστοσελίδας υποστηρίζει ότι Κύπρια αεροσυνοδός που μετείχε στο πλήρωμα του αεροσκάφους και δεν επιβιβάστηκε στη μοιραία πτήση κρατήθηκε και ανακρίθηκε από τις τουρκικές αρχές πληροφοριών και ασφαλείας, τη ΜΙΤ.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να έχει αφεθεί ελεύθερη, αφού έδωσε τις εξηγήσεις που της ζητήθηκαν.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας T24 που εξετάζεται με μεγάλη προσοχή, αφού προσδίδει στην υπόθεση διαστάσεις αστυνομικού και κατασκοπευτικού θρίλερ, δίνει άλλα δεδομένα από αυτά που είχαν γίνει γνωστά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα όταν είχε καταπέσει το αεροσκάφος. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι στο πλήρωμα βρισκόταν η αεροσυνοδός από τη Ρόδο, Μαρία Παππά.
Μάλιστα, οι τουρκικές Αρχές, στις 24 Δεκεμβρίου, είχαν επιβεβαιώσει στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ότι μεταξύ των θυμάτων βρισκόταν Ελληνίδα πολίτης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema, η Μαρία Παππά δεν είχε καταγωγή από τη Ρόδο, σχεδόν κανένας δεν την ήξερε στο νησί, ωστόσο, είχε ζήσει εκεί ένα διάστημα, εξού και η σύνδεσή της με τη Ρόδο. Σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες πληροφορίες, τόσο από το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και από τον σύντροφο της Μαρίας Παππά, ακόμη η σορός της δεν έχει ταυτοποιηθεί. Σε επικοινωνία του protothema.gr με τον σύντροφό της, εκείνος απάντησε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από τις τουρκικές Αρχές, αλλά περιμένουν την ταυτοποίηση του DNA. Σημειώνεται ότι δείγμα DNA κατά τις ίδιες ασφαλείς πληροφορίες έχει δώσει ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού. Με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση μέσω του DNA, το ελληνικό ΥΠΕΞ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Μαρίας Παππά.
Το τουρκικό δημοσίευμα που δεν κάνει καμία αναφορά στη νεκρή Ελληνίδα, μιλάει για γυναίκα αεροσυνοδό από την Κύπρο (πολίτη της Νότιας Διοίκησης Κύπρου, αναφέρεται χαρακτηριστικά, χωρίς να υπάρχει κανένα όνομα) , η οποία ήταν στο πλήρωμα στην πτήση προς την Τουρκία, που εντοπίστηκε στο ξενοδοχείο της και κρατείται και ανακρίνεται. Βεβαίως, ένα κρίσιμο, μεταξύ των πολλών ερωτημάτων που προκύπτουν, είναι πώς αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, ενώ έχει γίνει μια τέτοια «αλλαγή» στη σύνθεση του πληρώματος, όταν είναι γνωστό ότι και η παραμικρότερη «ανωμαλία» στον αραβικό κόσμο ελέγχεται εξονυχιστικά.
To δημοσίευμα που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στην Τουρκία καθώς προχωρούν οι έρευνες για τη συντριβή του Falcon στις 23 Δεκεμβρίου, δεν έχει διαψευστεί ή σχολιαστεί, ακόμη τουλάχιστον, καθ΄οιονδήποτε τρόπο από τις επίσημες τουρκικές Αρχές.
Η τουρκική ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, αναφέρει για την Κύπρια αεροσυνοδό:
«Όπως είναι γνωστό, δύο σημαντικά ερωτήματα εγέρθηκαν μετά τη συντριβή:
-Το πρώτο αφορά στον λόγο για τον οποίο η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία ταξιδεύει πάντα στην Τουρκία με τακτικές πτήσεις, αυτήν τη φορά πήγε με ιδιωτικό τζετ. Το δεύτερο αφορά στην αλλαγή στο προσωπικό πληρώματος πτήσης το οποίο έφερε στην Τουρκία το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει σε αεροπορική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη Μάλτα, ενόψει της επιστροφής του στη Λιβύη.
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα -ακόμα κι αν οι αρμόδιες αρχές έχουν βρει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά- δεν έχουν προς ώρας κοινοποιηθεί.
Ωστόσο, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) να συμμετέχει στην έρευνα μια εξέλιξη που δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες.
Η αεροσυνοδός από το πλήρωμα που έφερε στην Τουρκία το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη κοντά στη Haymana προσήχθη. Με πρωτοβουλία της MIT και οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Άγκυρας, η αεροσυνοδός προσήχθη από το ξενοδοχείο όπου διέμενε και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Άγκυρας. Η αεροσυνοδός ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αστυνομίας. Επιπλέον, επειδή είναι πολίτης της ‘Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου’, η διαδικασία προσαγωγής της αεροσυνοδού κρατήθηκε κρυφή και διεξήχθη με πολύ ευαίσθητο τρόπο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν ελήφθησαν «απτές» πληροφορίες από την ανάκριση της αεροσυνοδού στο αρχικό στάδιο. Ωστόσο, οι διασυνδέσεις της παραμένουν υπό διερεύνηση».
