Βίντεο με τη συγκινητική διάσωση αλόγων από πλημμύρα στην Καστοριά: «Στο ποτάμι αυτά, στο ποτάμι και εγώ»
ΕΛΛΑΔΑ
Ήταν λίγο δύσκολο, τα ζώα τα αγαπάμε επειδή είναι η ζωή μας και ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν είναι απλά μια επιχείρηση, δήλωσε ο Θωμάς Παγουνάδης

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να φουσκώσουν ποτάμια και να πλημμυρίσουν περιοχές στην Καστοριά τις προηγούμενες ημέρες. Μία από αυτές ήταν και η Μεσοποταμιά, όπου ιδιοκτήτης φάρμας προχώρησε στη διάσωση των αλόγων του, δημοσιεύοντας το βίντεο στο TikTok και δηλώνοντας πως δεν θα τα άφηνε «για κανένα λόγο».

Ο Θωμάς Παγουνάδης, πεταλωτής και ιδιοκτήτης φάρμας, πηγαίνει τα άλογα στο δασάκι της Μεσοποταμιάς «όταν είναι να κάνουμε τις καθιερωμένες βόλτες, ιππασίες, μαθήματα, θεραπείες», όπως είπε στην ΕΡΤ. Τέσσερα άλογα είχαν μείνει σε έναν περιφραγμένο χώρο «και είδαμε την κακοκαιρία και είπαμε πως πρέπει να τα μαζέψουμε να επιστρέψουν στον στάβλο γιατί με αυτό τον καιρό ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όλο αυτό που έγινε».

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, φαίνεται η προσπάθεια που έκανε ο κ. Παγουνάδης για να φτάσει στα άλογα. Όταν τα αντίκρισε είπε: «Τίποτα δεν είμαστε, τίποτα. Είμαστε πολύ μικροί σε αυτό τον κόσμο. Τι νομίζατε θα σας άφηνα έτσι; Δεν τα αφήνεις έτσι, στο ποτάμι αυτά, στο ποτάμι και εγώ».

@thomaspagounadis

♬ Alitiki Agapi - LEX & Dof Twogee
«Σε σημεία που το ποτάμι περνούσε, το νερό έφτανε τα δύο μέτρα. Εμείς περάσαμε από περιοχές πιο ασφαλής αλλά για να πάμε στα άλογα έπρεπε να περάσουμε από έναν δρόμο που τον είχε καλύψει το ποτάμι», είπε ο κ. Παγουνάδης. «Τα άλογα στο σημείο που ήταν περιφραγμένα δεν είχαν πρόβλημα με το ποτάμι γιατί ήταν πιο ψηλά. Εμείς δεν ξέραμε όταν είδαμε τόσο νερό αν τα άλογα ήταν ασφαλή», ανέφερε.

Ο ίδιος ασχολείται με τα άλογα από την ηλικία των 8 ετών. «Ήταν λίγο δύσκολο, τα ζώα τα αγαπάμε επειδή είναι η ζωή μας και ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν είναι απλά μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και δεν θα τα αφήναμε για κανένα λόγο. Δεν ήταν εύκολο, ήταν έντονο. Σε σημεία το νερό έφτανε το ένα μέτρο, έβλεπα το αμάξι να κόβει έντονα ταχύτητα αλλά έλεγα “πρέπει να συνεχίσω”», είπε ο κ. Παγουνάδης.
