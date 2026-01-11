Βίντεο με τη συγκινητική διάσωση αλόγων από πλημμύρα στην Καστοριά: «Στο ποτάμι αυτά, στο ποτάμι και εγώ»

Ήταν λίγο δύσκολο, τα ζώα τα αγαπάμε επειδή είναι η ζωή μας και ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν είναι απλά μια επιχείρηση, δήλωσε ο Θωμάς Παγουνάδης