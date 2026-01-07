Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Το protothema στα εγκαταλελειμμένα παιδιά στο Παίδων Αγία Σοφία: Η ιστορία του αγοριού που απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του
Στο 10ο επεισόδιο της «Μέδουσας» ιστορίες μικρών παιδιών που βρήκαν οικογένεια στις νοσηλεύτριες και τις κοινωνικές λειτουργούς - «Η πιο δύσκολη στιγμή είναι όταν τα παιδιά αναζητούν τους γονείς τους»
Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν στην οικογένεια και το σπίτι τους. Υπάρχουν όμως και παιδιά που μεγαλώνουν σε έναν θάλαμο νοσοκομείου.
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», δεκάδες παιδιά δεν βρίσκονται εδώ προσωρινά. Ζουν εδώ. Από τη γέννησή τους ή από πολύ νωρίς. Όχι επειδή η ιατρική το απαιτεί, αλλά επειδή εγκαταλείφθηκαν εκεί ή επειδή απομακρύνθηκαν ακόμα και βίαια από το σπίτι τους.
Το 10ο επεισόδιο της «Μέδουσας» του protothema.gr επιχειρεί να αναδείξει μια πραγματικότητα που σπάνια χωράει σε ρεπορτάζ. Παιδιά εγκαταλελειμμένα. Παιδιά με βαριά τραύματα - σωματικά και αόρατα.
«Η πιο δύσκολη κι έντονη στιγμή είναι όταν αναζητούν τους γονείς τους και φωνάζουν "μαμά", "μπαμπά"» λέει ο Διοικητής Νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαια Κυριακού», Αναστάσιος Μίχας στο protothema.gr ενώ εξηγεί ότι πολλά παιδιά που έμαθαν να φωνάζουν «μαμά» τη νοσηλεύτρια και «νονά» την κοινωνική λειτουργό.
Μέσα στους ίδιους διαδρόμους, κάποιοι άνθρωποι έκαναν μια επιλογή. Να μη φύγουν. Να γίνουν οικογένεια χωρίς χαρτιά και να κρατήσουν όρθια παιδιά που δεν είχαν τίποτα δεδομένο μπροστά τους. Με αγκαλιές, γενέθλια, φροντίδα και μια καθημερινότητα που δεν καταγράφεται σε στατιστικές.
