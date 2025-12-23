Σε απόγνωση οι μεταφορείς από τα μπλόκα των αγροτών – Δύο δυστυχήματα στις παρακαμπτήριες οδούς σε Αμφίκλεια και Άρτα
Σε απόγνωση οι μεταφορείς από τα μπλόκα των αγροτών – Δύο δυστυχήματα στις παρακαμπτήριες οδούς σε Αμφίκλεια και Άρτα
Για δρομολόγια 5-6 ωρών, χρειάζονται ακόμη και 10-15 ώρες, ανεβάζοντας το κόστος – Οι μεταφορείς λένε ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις αλλά ξεκαθαρίζουν ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα μετακυλίσουν το κόστος στους πελάτες
Σοβαρές αντιδράσεις και έντονη αγανάκτηση εκφράζουν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών οχημάτων για την κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό οδικό δίκτυο εξαιτίας των μπλόκων. Οι πολύωρες καθυστερήσεις και οι αναγκαστικές παρακάμψεις έχουν μετατρέψει δρομολόγια διάρκειας 5–6 ωρών σε ταξίδια που ξεπερνούν ακόμη και τις 10–15 ώρες, εκτοξεύοντας το κόστος μεταφοράς και δοκιμάζοντας τις αντοχές των οδηγών.
Οι μεταφορείς τονίζουν ότι, παρά τις δυσκολίες, στηρίζουν την τροφοδοσία της αγοράς και διαβεβαιώνουν τους καταναλωτές πως δεν θα υπάρξουν ελλείψεις, ακόμη και ενόψει των εορτών.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, λόγω των εξαντλητικών ωρών οδήγησης σε ακατάλληλες παρακαμπτήριες οδούς. Τονίζουν επίσης ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν το κόστος στους πελάτες κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, κ. Κ Παναγιώτης Τεγρέλλης αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ένα στην Αμφίκλεια και ένα στην Άρτα, τα οποία συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε δευτερεύοντες δρόμους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με το πρόβλημα των ωραρίων, καθώς τα μπλόκα οδηγούν σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου οδήγησης που είναι οι 8 ώρες με αποτέλεσμα τον κίνδυνο επιβολής ιδιαίτερα αυστηρών προστίμων.
Ο κ. Τεγρέλλης τονίζει επίσης ότι δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές στάθμευσης ούτε οι φυσικές αντοχές για να αντέξουν οι οδηγοί τέτοιες συνθήκες, ενώ προβλήματα προκαλούνται και στα φορτηγά που εισέρχονται από το εξωτερικό και ακινητοποιούνται σε σημεία ελέγχου, όπως είναι ο Προμαχώνας.
Οι μεταφορείς δηλώνουν ότι σέβονται τα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο εκφράζουν την άποψη πως ο τρόπος διεκδίκησής τους είναι λάθος και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς και στην οδική ασφάλεια.
Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, κ. Απόστολος Κενανίδης, υποστηρίζει ότι ούτε η Τροχαία διευκολύνει το έργο των μεταφορέων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπει τη χρήση παλαιών εθνικών οδών μόνο στα Ι.Χ., αναγκάζοντας τα βαρέα οχήματα να ακολουθούν παρακάμψεις εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σήμερα αναφέρει η αστυνομία επέτρεψε μια λωρίδα κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις για το αν υπάρχουν ασφάλεια στις μετακινήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδρομή Θεσσαλονίκη–Καβάλα, όπου λόγω μπλόκου στη Μουσθένη, τα φορτηγά κατευθύνονται μέσω Σερρών, επιμηκύνοντας σημαντικά τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη.
Οι μεταφορείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του κλάδου και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία και η ασφάλεια στους δρόμους.
