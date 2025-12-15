Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Το νέο του βιβλίο «Αδημοσίευτα« παρουσίασε ο Νίκος Χασαπόπουλος στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
Το βιβλίο προλόγισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αδημοσίευτα» παρουσίασε απόψε ο Νίκος Χασαπόπουλος στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να το προλογίζει.
Ο συγγραφέας, κορυφαίος ρεπόρτερ επί μισό αιώνα, παραθέτει στο βιβλίο του άγνωστα στοιχεία όλων των πτυχών της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας από την περίοδο του Πολυτεχνείου έως σήμερα, με αναφορές σε γεγονότα που έζησε και κατέγραψε ως ρεπόρτερ.
Το βιβλίο του Νίκου Χασαπόπουλου διαβάζεται απνευστί, επιπλέον περιέχει βαθιά νοήματα και ισχυρούς προβληματισμούς όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.
Ποιοι έδωσαν το «παρών»Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του πνευματικού κέντρου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου, Βασίλης Γιόγιακας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Μάνος Κονσόλας, Θανάσης Παπαθανάσης, Γιάννης Παππάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Τάσος Δημοσχάκης, Γιώργος Στύλιος, Χρήστος Μπουκώρος, Περικλής Μαντάς, Σπύρος Κυριακής, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πετραλιά, Γιώργος Κουτρουμάνης, Σωτήρης Χατζηγάκης, στρατιωτικοί, εκπρόσωποι των γραμμάτων και συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
