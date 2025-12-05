Οργή στην Κύπρο για την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ: Χαρακτήρισε «τουρκική» πλευρά της Κύπρου τα κατεχόμενα

Η αναφορά έγινε μετά τη συνάντηση της Ολγκίν με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα - Δείτε βίντεο





Η αναφορά έγινε μετά τη συνάντηση της Ολγκίν με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα. Στο βίντεο, η προσωπική απεσταλμένη εμφανίζεται να μιλά για τις επαφές της με τις δύο πλευρές στο νησί και σε ένα σημείο χαρακτηρίζει τα κατεχόμενα ως «Turkish Cyprus side», υιοθετώντας όρο που παραπέμπει σε διαχωρισμό της Κύπρου σε «ελληνική» και «τουρκική» πλευρά.





📽️ The Personal Envoy of the @UN Nations Secretary-General on Cyprus, María Ángela Holguín, speaks to the media after meeting with @tufanerhurman today. #uncyprustalks @UNDPPA pic.twitter.com/DbBmNkKJUw — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) December 5, 2025

Την ίδια στιγμή δηλώνει «χαρούμενη που επιστρέφει στο νησί», συγχαίρει τον Ερχιουρμάν και χαρακτηρίζει τη συζήτηση «χρήσιμη» και «παραγωγική», ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει κοινή συνάντηση των δύο ηγετών.



Η ευαισθησία στην ορολογία του Κυπριακού Το πρόβλημα δεν είναι μια απλή κακή διατύπωση. Σε ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό, όπου η διεθνής νομιμότητα στηρίζεται λέξη προς λέξη σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάθε φράση που μπορεί να εκληφθεί ως αναγνώριση ξεχωριστής «τουρκικής πλευράς της Κύπρου» θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη από τη Λευκωσία.



Οι αποφάσεις 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν καταστήσει σαφές ότι η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους είναι νομικά άκυρη και καλούν όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε άλλο «κράτος» πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναβεβαιώνοντας την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.



Σε αυτό το πλαίσιο, από μια απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αναμένεται σχεδόν… χειρουργική ακρίβεια στις διατυπώσεις, ακριβώς γιατί ο ΟΗΕ εμφανίζεται ως ο τελικός εγγυητής αυτών των ίδιων αποφάσεων. Όταν η ίδια η απεσταλμένη χρησιμοποιεί όρους που θυμίζουν τη ρητορική της Άγκυρας και του κατοχικού καθεστώτος, το μήνυμα που φτάνει στην ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι ακριβώς καθησυχαστικό.



Κλείσιμο Αντιδράσεις στα social media Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι καταιγιστικά, με πολλούς χρήστες να ζητούν από τον ΟΗΕ διευκρινίσεις ή και διόρθωση της ανάρτησης.



Η ενόχληση δεν αφορά μόνο την «γλώσσα του βίντεο», αλλά και το ευρύτερο κλίμα καχυποψίας που υπάρχει εδώ και χρόνια έναντι του τρόπου με τον οποίο διάφοροι διεθνείς παράγοντες περιγράφουν το καθεστώς στα κατεχόμενα. Σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα πιέζει ανοιχτά για αναβάθμιση του ψευδοκράτους σε διεθνές επίπεδο, μια τέτοια αστοχία από την εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ καταγράφεται πολιτικά και όχι μόνο επικοινωνιακά.



Λίγες μέρες πριν από κρίσιμη συνάντηση Το λεκτικό ολίσθημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή έρχεται λίγες μέρες πριν από την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα της Ολγκίν, σε μια προσπάθεια να «ξεπαγώσουν» οι συνομιλίες μετά από χρόνια ακινησίας.

Η προσωπική απεσταλμένη έχει ήδη προειδοποιήσει σε δημόσιες δηλώσεις της ότι η αποτυχία της διαδικασίας μετά το Κραν Μοντανά το 2017 έχει οδηγήσει τις δύο κοινότητες πιο μακριά, όχι μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά, με αποτέλεσμα να χάνεται η κοινή προοπτική για το μέλλον του νησιού.



Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν , βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, μετά από δήλωσή της στα κατεχόμενα όπου αποκάλεσε την κατεχόμενη περιοχή «Turkish Cyprus side», (τουρκική πλευρά της Κύπρου). Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ΟΗΕ για την Κύπρο στην πλατφόρμα X και προκάλεσε έκρηξη σχολίων από Ελληνοκύπριους χρήστες.Η αναφορά έγινε μετά τη συνάντηση της Ολγκίν με τον κατοχικό ηγέτη Τστα κατεχόμενα. Στο βίντεο, η προσωπική απεσταλμένη εμφανίζεται να μιλά για τις επαφές της με τις δύο πλευρές στο νησί και σε ένα σημείο χαρακτηρίζει τα κατεχόμενα ως «Turkish Cyprus side», υιοθετώντας όρο που παραπέμπει σε διαχωρισμό της Κύπρου σε «ελληνική» και «τουρκική» πλευρά.Την ίδια στιγμή δηλώνει «χαρούμενη που επιστρέφει στο νησί», συγχαίρει τον Ερχιουρμάν και χαρακτηρίζει τη συζήτηση «χρήσιμη» και «παραγωγική», ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει κοινή συνάντηση των δύο ηγετών.Το πρόβλημα δεν είναι μια απλή κακή διατύπωση. Σε ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό, όπου η διεθνής νομιμότητα στηρίζεται λέξη προς λέξη σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάθε φράση που μπορεί να εκληφθεί ως αναγνώριση ξεχωριστής «τουρκικής πλευράς της Κύπρου» θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη από τη Λευκωσία.Οι αποφάσεις 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν καταστήσει σαφές ότι η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους είναι νομικά άκυρη και καλούν όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε άλλο «κράτος» πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναβεβαιώνοντας την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.Σε αυτό το πλαίσιο, από μια απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αναμένεται σχεδόν… χειρουργική ακρίβεια στις διατυπώσεις, ακριβώς γιατί ο ΟΗΕ εμφανίζεται ως ο τελικός εγγυητής αυτών των ίδιων αποφάσεων. Όταν η ίδια η απεσταλμένη χρησιμοποιεί όρους που θυμίζουν τη ρητορική της Άγκυρας και του κατοχικού καθεστώτος, το μήνυμα που φτάνει στην ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι ακριβώς καθησυχαστικό.Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι καταιγιστικά, με πολλούς χρήστες να ζητούν από τον ΟΗΕ διευκρινίσεις ή και διόρθωση της ανάρτησης.Η ενόχληση δεν αφορά μόνο την «γλώσσα του βίντεο», αλλά και το ευρύτερο κλίμα καχυποψίας που υπάρχει εδώ και χρόνια έναντι του τρόπου με τον οποίο διάφοροι διεθνείς παράγοντες περιγράφουν το καθεστώς στα κατεχόμενα. Σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα πιέζει ανοιχτά για αναβάθμιση του ψευδοκράτους σε διεθνές επίπεδο, μια τέτοια αστοχία από την εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ καταγράφεται πολιτικά και όχι μόνο επικοινωνιακά.Το λεκτικό ολίσθημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή έρχεται λίγες μέρες πριν από την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα της Ολγκίν, σε μια προσπάθεια να «ξεπαγώσουν» οι συνομιλίες μετά από χρόνια ακινησίας.Η προσωπική απεσταλμένη έχει ήδη προειδοποιήσει σε δημόσιες δηλώσεις της ότι η αποτυχία της διαδικασίας μετά το Κραν Μοντανά το 2017 έχει οδηγήσει τις δύο κοινότητες πιο μακριά, όχι μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά, με αποτέλεσμα να χάνεται η κοινή προοπτική για το μέλλον του νησιού.

Σε αυτό το φόντο, η επιλογή των λέξεων από την πλευρά του ΟΗΕ δεν είναι λεπτομέρεια. Η Λευκωσία έχει επενδύσει πολιτικά τόσο στην αποστολή της Ολγκίν όσο και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρεί να μπει πιο ενεργά στο Κυπριακό μέσω του ειδικού απεσταλμένου της, Γιοχάνες Χαν. Κάθε φράση που μοιάζει να «γκριζάρει» το διεθνές καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας λειτουργεί διαβρωτικά, έστω κι αν αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος.



Η ουσία πίσω από το «λάθος» Ακόμη κι αν ο ΟΗΕ σπεύσει να μιλήσει για «λεκτικό ολίσθημα» ή «κακή μετάφραση», η ζημιά σε επίπεδο εντυπώσεων έχει ήδη γίνει. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά, η μεγάλη εικόνα παραμένει η ίδια, αθώςτο μόνο αναγνωρισμένο κράτος στο νησί είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι όποιες συνομιλίες διεξάγονται στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, που απορρίπτουν ρητά κάθε ιδέα δύο κρατών.



Σε ένα περιβάλλον όπου η Τουρκία δοκιμάζει συνεχώς τα όρια της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο, η προσοχή στις λέξεις δεν είναι υπερβολή. Είναι μέρος της άμυνας. Και από τον ΟΗΕ η Λευκωσία περιμένει να είναι ο τελευταίος που θα τις «μπερδέψει».