«Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα
«Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα
«Η ανιψιά μου άκουσε [τον κρότο], γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», λέει ο θείος και νονός του 24χρονου άνδρα
Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου νεαρού που έχασε τραγικά τη ζωή του εχθές το βράδυ στη Λούτσα, όταν οδηγός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στον ίδιο και σε μέλη της οικογένειάς του καθώς έβγαιναν από το σταθμευμένο αμάξι τους.
«Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε [ο οδηγός] με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους» λέει ο Γιάννης Πολιτόπουλος, που την ώρα του δυστυχήματος έλειπε στην Αθήνα και επέστρεψε εσπευσμένα στη Λούτσα όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.
Όπως εξηγεί ο ίδιος, μόνο ένα άτομο, η αδερφή του και μητέρα του 24χρονου βρισκόταν στο εσωτερικό του παρκαρισμένου οχήματος, μαζί με ένα σκυλάκι. «Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του».
«Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», συμπληρώνει.
Σε ερώτηση εάν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «απ' ό,τι έχουν καταλάβει».
«Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε [ο οδηγός] με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους» λέει ο Γιάννης Πολιτόπουλος, που την ώρα του δυστυχήματος έλειπε στην Αθήνα και επέστρεψε εσπευσμένα στη Λούτσα όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.
Όπως εξηγεί ο ίδιος, μόνο ένα άτομο, η αδερφή του και μητέρα του 24χρονου βρισκόταν στο εσωτερικό του παρκαρισμένου οχήματος, μαζί με ένα σκυλάκι. «Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του».
«Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», συμπληρώνει.
Σε ερώτηση εάν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «απ' ό,τι έχουν καταλάβει».
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο - σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη
Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του
Ήταν επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο Μποτία, πρώτη φορά μίλησα με κάποιον ερωτικά με μηνύματα, είπε η Ελένη Φουρέιρα
Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ
Βίντεο - σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη
Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του
Ήταν επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο Μποτία, πρώτη φορά μίλησα με κάποιον ερωτικά με μηνύματα, είπε η Ελένη Φουρέιρα
Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα