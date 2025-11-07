Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έρχονται καταιγίδες: Ποιες περιοχές θέλουν προσοχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα
Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έρχονται καταιγίδες: Ποιες περιοχές θέλουν προσοχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα
Οι προβλέψεις τριών μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες - Δύο βαρομετρικά χαμηλά αλλάζουν το σκηνικό του καιρού
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Τα δύο βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία, θα αρχίσουν να επηρεάζουν την Ελλάδα από τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν και στην Αττική.
Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρίγου, καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Βροχές θα εκδηλωθούν και στην Αθήνα όπου σύμφωνα με την μετεωρολόγο τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια. «Σε όλη την Αττική θα βρέξει αλλά θα είναι ήπιες βροχές», είπε χαρακτηριστικά ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα θα έχει βροχές κυρίως το Σάββατο και τη Δευτέρα, οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα.
Από την πλευρά της η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, προβλέπει πως στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα ασθενείς τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς.
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, βροχές θα εκδηλωθούν στην Αττική το μεσημέρι του Σαββάτου τα οποία δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία ξεκινά από τα ξημερώματα του Σαββάτου όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μεσσηνία. Στη συνέχεια φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη βόρεια Ελλάδα.
«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, περιοχές της δυτικής Στερεάς καθώς επίσης και περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου», είπε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου αφού τα φαινόμενα τις επόμενες μέρες θα είναι έντονα.
Το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά μέχρι το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, σύμφωνα με την Χριστίνα Σούζη.
Το απόγευμα της Κυριακής, θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το οποίο θα ξεκινήσει και πάλι από τη δυτική Ελλάδα επηρεάζοντας Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη βόρεια Ελλάδα ενώ θα εκδηλώνονται και τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρίγου, καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Βροχές θα εκδηλωθούν και στην Αθήνα όπου σύμφωνα με την μετεωρολόγο τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια. «Σε όλη την Αττική θα βρέξει αλλά θα είναι ήπιες βροχές», είπε χαρακτηριστικά ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα θα έχει βροχές κυρίως το Σάββατο και τη Δευτέρα, οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα.
Από την πλευρά της η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, προβλέπει πως στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα ασθενείς τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς.
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, βροχές θα εκδηλωθούν στην Αττική το μεσημέρι του Σαββάτου τα οποία δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία ξεκινά από τα ξημερώματα του Σαββάτου όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μεσσηνία. Στη συνέχεια φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη βόρεια Ελλάδα.
Περιοχές με έντονα φαινόμενα
«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, περιοχές της δυτικής Στερεάς καθώς επίσης και περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου», είπε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου αφού τα φαινόμενα τις επόμενες μέρες θα είναι έντονα.
Το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά μέχρι το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, σύμφωνα με την Χριστίνα Σούζη.
Το απόγευμα της Κυριακής, θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το οποίο θα ξεκινήσει και πάλι από τη δυτική Ελλάδα επηρεάζοντας Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη βόρεια Ελλάδα ενώ θα εκδηλώνονται και τη Δευτέρα.
Η Χριστίνα Σούζη προβλέπει πως την Κυριακή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές από το απόγευμα προς το βράδυ.
Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Τρίτη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει βροχοπτώσεις στην Αττική, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Τρίτη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει βροχοπτώσεις στην Αττική, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα