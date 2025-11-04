Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Νεκρός φούρνος πόρτα Έκρηξη

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο

Ο 60χρονος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και τον χτύπησε στο στήθος

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/11) στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου, στην Ξάνθη, όταν ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο τροφίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros24.gr, ο 60χρονος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.

Ειδήσεις σήμερα:

«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια

Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»

Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης