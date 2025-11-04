Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο
Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο
Ο 60χρονος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και τον χτύπησε στο στήθος
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/11) στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου, στην Ξάνθη, όταν ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο τροφίμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evros24.gr, ο 60χρονος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
Η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evros24.gr, ο 60χρονος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
Η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα