Λιμενικοί διέσωσαν 79 παράνομους μετανάστες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης
Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 79 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να συνδράμουν.
Οι παράνομοι μετανάστες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και φιλοξενίας.
