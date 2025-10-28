Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της στην Κρήτη - Την έπιασε από το λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο
Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της στην Κρήτη - Την έπιασε από το λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο
Τόσο ο δράστης με καταγωγή από το Σουδάν όσο και το θύμα από τη Σομαλία εργάζονται σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου
Στη σύλληψη ενός 24χρονου από το Σουδάν προχώρησαν χθες Δευτέρα οι αστυνομικοί στην Κρήτη με αφορμή περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ξεκίνησε καυγάς ανάμεσα στον 24χρονο Σουδανό και την 38χρονη σύντροφό του από τη Σομαλία - και οι δύο εργάζονται στο ίδιο ξενοδοχείο στην περιοχή της Χερσονήσου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες από την καταγγελία της 38χρονης, ο 24χρονος άρχισε να την δέρνει με κλωτσιές και μπουνιές ενώ δεν δίστασε να την πιάσει από το λαιμό και να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο.
Στο σημείο έφτασαν άντρες της αστυνομίας και συνέλαβαν τον 24χρονο ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη ενώ η 38χρονη πήγε σε νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ξεκίνησε καυγάς ανάμεσα στον 24χρονο Σουδανό και την 38χρονη σύντροφό του από τη Σομαλία - και οι δύο εργάζονται στο ίδιο ξενοδοχείο στην περιοχή της Χερσονήσου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες από την καταγγελία της 38χρονης, ο 24χρονος άρχισε να την δέρνει με κλωτσιές και μπουνιές ενώ δεν δίστασε να την πιάσει από το λαιμό και να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο.
Στο σημείο έφτασαν άντρες της αστυνομίας και συνέλαβαν τον 24χρονο ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη ενώ η 38χρονη πήγε σε νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα