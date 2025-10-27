Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ την αργία της 28ης Οκτωβρίου - Το ωράριο των καταστημάτων που θα ανοίξουν

Διευκρινίσεις για τον

, η 28η Οκτωβρίου, η οποία εφέτος (2025) συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται

-την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή),-την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου),-την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),-την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου),-την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου) και-την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.Άρθρο 16.Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:-Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15,τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,-την Κυριακή των Βαΐων,-την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,-τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.Αν οι Κυριακές των περ. α) έως ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές:στον Δήμο Αθηναίων, και σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994 (Β’ 833), καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού – Άγιος Δημήτριος – Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/9.3.2005 (Δ’ 319).Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των περιοχών της περ. β’, λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής.Σε περίπτωση, που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.