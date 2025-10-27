Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ την αργία της 28ης Οκτωβρίου - Το ωράριο των καταστημάτων που θα ανοίξουν
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ την αργία της 28ης Οκτωβρίου - Το ωράριο των καταστημάτων που θα ανοίξουν
Αναλυτικά όσα ισχύουν για τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ, διαβάστε τις εξαιρέσεις - Το σημερινό 27/10 ωράριο λειτουργίας
Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 η αργία θα κρατήσει κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, μικρότερες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές για τα ψώνια της ημέρας.
Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 – 23:00, τα Bazzaar και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 11:00. Ανοιχτές θα είναι ακόμα, για παραδόσεις, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Wolt και e -food.
Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.
Το σημερινό 27/10 ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ, τι ώρα κλείνουνΤα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα 27/10 από τις 8 πμ έως τις 9 μμ.
Τι ισχύειΣύμφωνα με τα τα άρθρα 15A και 16 του ν. 4177/2013:
Πώς πληρώνεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου
Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα την ημέρα της αργίας της 28ης Οκτωβρίου παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), (www.kepea.gr).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 28η Οκτωβρίου, η οποία εφέτος (2025) συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.
