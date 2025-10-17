Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Το πρόγραμμα δράσης 2026-2030 παρουσίασε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Το πρόγραμμα δράσης 2026-2030 παρουσίασε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Ο υποψήφιος πρόεδρος έδωσε έμφαση σε εργασιακά, φορολογικά και θεσμικά ζητήματα
Το πρόγραμμα δράσης για την τετραετία 2026 -2030 παρουσίασε κατά την προεκλογική του συγκέντρωση ο υποψήφιος στις επικείμενες δικηγορικές εκλογές για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (χωρίς συνδυασμό) Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.
Την παρουσίαση του προγράμματος του υποψηφίου προέδρου που έγινε σε Αθηναϊκό κεντρικό ξενοδοχείο προλόγισαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, ενώ το παρόν έδωσαν πολλά μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, καθηγητές Πανεπιστημίων, δικηγόροι, κ.λπ.
Οι δικηγορικές εκλογές και στους 63 Δικηγορικού Συλλόγους της χώρας θα διεξαχθούν την τελευταία Κυριακή του ερχόμενου Νοεμβρίου.
Αναλυτικότερα, ο κ. Κουτσόλαμπρος παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης για την τετραετία 2026 -2030 που αποτελείται από 5 πυλώνες και 21 τομείς δράσης.
Το πρόγραμμα, «θα τεθεί υπό διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΔΣ του ΔΣΑ, αλλά και όλων των δικηγόρων ώστε οι προτεινόμενες θέσεις να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη κοινή αποδοχή», όπως επισήμανε ο κ. Κουτσόλαμπρος.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα δράσης του υποψηφίου προέδρου κ. Κουτσόλαμπρου έχει ως εξής:
1. Εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα δικηγόρων
1.1. Νέοι συνάδελφοι – Ασκούμενοι
1.2. Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβών
1.3. Γυναίκες – Μητέρες δικηγόροι – Οικογένεια
1.4. Συνεργάτες δικηγόροι – Απασχολούμενοι με τιμολόγιο (μπλοκάκια)
1.5. Έμμισθοι δικηγόροι
1.6. Ψυχική υγεία – Καλύτερη ζωή
2. Φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα
Την παρουσίαση του προγράμματος του υποψηφίου προέδρου που έγινε σε Αθηναϊκό κεντρικό ξενοδοχείο προλόγισαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, ενώ το παρόν έδωσαν πολλά μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, καθηγητές Πανεπιστημίων, δικηγόροι, κ.λπ.
Οι δικηγορικές εκλογές και στους 63 Δικηγορικού Συλλόγους της χώρας θα διεξαχθούν την τελευταία Κυριακή του ερχόμενου Νοεμβρίου.
Αναλυτικότερα, ο κ. Κουτσόλαμπρος παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης για την τετραετία 2026 -2030 που αποτελείται από 5 πυλώνες και 21 τομείς δράσης.
Το πρόγραμμα, «θα τεθεί υπό διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΔΣ του ΔΣΑ, αλλά και όλων των δικηγόρων ώστε οι προτεινόμενες θέσεις να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη κοινή αποδοχή», όπως επισήμανε ο κ. Κουτσόλαμπρος.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα δράσης του υποψηφίου προέδρου κ. Κουτσόλαμπρου έχει ως εξής:
1. Εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα δικηγόρων
1.1. Νέοι συνάδελφοι – Ασκούμενοι
1.2. Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβών
1.3. Γυναίκες – Μητέρες δικηγόροι – Οικογένεια
1.4. Συνεργάτες δικηγόροι – Απασχολούμενοι με τιμολόγιο (μπλοκάκια)
1.5. Έμμισθοι δικηγόροι
1.6. Ψυχική υγεία – Καλύτερη ζωή
2. Φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα
2.1. Φορολογικό
2.2. Ασφαλιστικό
2.3. Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας
2.4. Διαφάνεια και προβλεψιμότητα στις εισφορές
3. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και Δικαιοσύνη
3.1. Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης
3.2. Νέα δικηγορική ύλη
3.3. Αναβάθμιση της δικηγορικής εκπαίδευσης
3.4. Αναβάθμιση της δικαστικής υποδομής
4. Ρύθμιση και εξέλιξη του δικηγορικού επαγγέλματος
4.1. Υπερπληθωρισμός των δικηγόρων – Αυτορρύθμιση επαγγέλματος
4.2. Τεχνητή νοημοσύνη και δικηγόροι
4.3. Δημιουργία μηχανισμών δια βίου μάθησης
4.4. Ενίσχυση της επαγγελματικής δεοντολογίας
5. Περιβάλλον και κοινωνική ευθύνη
5.1. ΔΣΑ και περιβάλλον
5.2. Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στα δικηγορικά γραφεία
5.3. Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
2.2. Ασφαλιστικό
2.3. Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας
2.4. Διαφάνεια και προβλεψιμότητα στις εισφορές
3. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και Δικαιοσύνη
3.1. Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης
3.2. Νέα δικηγορική ύλη
3.3. Αναβάθμιση της δικηγορικής εκπαίδευσης
3.4. Αναβάθμιση της δικαστικής υποδομής
4. Ρύθμιση και εξέλιξη του δικηγορικού επαγγέλματος
4.1. Υπερπληθωρισμός των δικηγόρων – Αυτορρύθμιση επαγγέλματος
4.2. Τεχνητή νοημοσύνη και δικηγόροι
4.3. Δημιουργία μηχανισμών δια βίου μάθησης
4.4. Ενίσχυση της επαγγελματικής δεοντολογίας
5. Περιβάλλον και κοινωνική ευθύνη
5.1. ΔΣΑ και περιβάλλον
5.2. Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στα δικηγορικά γραφεία
5.3. Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα