Κλείνουν προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης αύριο στις 16:00 λόγω πορείας

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» τουδιέταξαν οι Αρχές για αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τηΣυγκεκριμένα, οι σταθμοί θα παραμείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 16:00 αύριο και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.Σημειώνεται πως οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά, ενώ αναμένεται ενημέρωση για το πότε θα ανοίξουν οι 4 σταθμοί.