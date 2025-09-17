Κλείνουν προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης αύριο στις 16:00 λόγω πορείας
Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά
Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό της Θεσσαλονίκης διέταξαν οι Αρχές για αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Συγκεκριμένα, οι σταθμοί θα παραμείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 16:00 αύριο και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.
Σημειώνεται πως οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά, ενώ αναμένεται ενημέρωση για το πότε θα ανοίξουν οι 4 σταθμοί.
