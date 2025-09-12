Καλάσνικοφ, χασίς και πυροκροτητές εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Οι τρεις συλληφθέντες Αλβανοί συνδέονται με την απόπειρα ανθρωποκτονίας 25χρονου, τον περασμένο Σεπτέμβριο σε καντίνα στην περιοχή της Πυλαίας
Από καλάσνικοφ μέχρι πιστόλια και πυροκροτητές εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μετά την εξιχνίαση της απόπειρας ανθρωποκτονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και τη σύλληψη των τριών Αλβανών που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αφού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να περάσουν χειροπέδες στους τρεις Αλβανούς (39, 30 και 23 ετών), που συνδέονται με την απόπειρα ανθρωποκτονίας 25χρονου που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε καντίνα στην περιοχή της Πυλαίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στα οχήματά τους.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρήκαν, μεταξύ άλλων, δύο κλειδιά από οχήματα. Αξιοποιώντας τα συγκεκριμένα ευρήματα ξεκίνησαν να «σαρώνουν» την περιοχή και έτσι... έβγαλαν λαβράκι, αφού εντόπισαν ένα αυτοκίνητο γεμάτο όπλα και ναρκωτικά.
Συγκεκριμένα, στο όχημα που βρέθηκε στην ίδια περιοχή όπου έγιναν οι συλλήψεις, εντοπίστηκαν ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες αλλά και πυροκροτητές. Επίσης, βρέθηκαν 28 κιλά χασίς που είχε αφήσει η εγκληματική οργάνωση στο όχημα.
Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση που εξιχνιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.
Ο 39χρονος, που κατηγορείται ως εγκέφαλος της οργάνωσης και ήταν γνωστός στις Αρχές, όπως και οι δύο συνεργοί του, απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή και, μετά τα τελευταία ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.
Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο στήθος και στο χέρι. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν τρεις κάλυκες.
Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη. Όπως προέκυψε, είχε συστήσει και διεύθυνε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη ένοπλης επίθεσης – απόπειρας ανθρωποκτονίας κατ’ εξακολούθηση.
Στην εν λόγω οργάνωση είχαν ενταχθεί ο 23χρονος και ο 30χρονος, που είχαν ρόλο διακινητών, ενώ το όχημα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος δράστης στο συγκεκριμένο περιστατικό ανήκει στον 30χρονο.
Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν ο 39χρονος με τον 23χρονο να κινούνται με όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σε σήμα των αστυνομικών δεν συμμορφώθηκαν και ανέπτυξαν ταχύτητα.
Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν πεζή, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικώς να τους ακινητοποιήσουν.
Η απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι συλλήψειςΗ απόπειρα ανθρωποκτονίας σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2024 και, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος πυροβόλησε εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα) και τραυμάτισε τον 25χρονο, ελληνικής καταγωγής, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα και διέφυγε από το σημείο.
Ο 30χρονος εντοπίστηκε απογευματινές ώρες και συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής.
