Γυναίκες ηγέτιδες από 70 χώρες στην Ελλάδα για το FCEM World Congress

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) έχει την τιμή να φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το FCEM World Congress 2025, το κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο γυναικείας επιχειρηματικότητας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3–5 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) – ενός ιστορικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 1945 στη Γαλλία και σήμερα ενώνει περισσότερες από 5 εκατομμύρια γυναίκες επιχειρηματίες σε 120 χώρες και 5 ηπείρους.Με σύνθημα «80 Years of women leading entrepreneurial legacy for sustainable futures», το συνέδριο αναδεικνύει τη δύναμη των γυναικών να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε κινητήριες δυνάμεις αλλαγής, διαμορφώνοντας ένα πιο δίκαιο, βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον.Η διεθνής αυτή συνάντηση αναμένεται να συγκεντρώσει γυναίκες επιχειρηματίες και decision- makers από πάνω από 70 χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού forum ανταλλαγής ιδεών, δικτύωσης και προώθησης της γυναικείας ηγεσίας στον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο, παγκοσμίως.Πιο συγκεκριμένα. οι θεματικές της διοργάνωσης θα επικεντρωθούν στις νέες τεχνολογίες, τη βιωσιμότητα, την οικονομική ενδυνάμωση, την καινοτομία και τη γυναικεία ηγεσία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις, πολιτιστικά και networking events, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.Η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, κα, δηλώνει: «Η φιλοξενία του FCEM World Congress 2025 στην Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο ύψιστη τιμή, αλλά και στρατηγική ευθύνη — ένα εθνικό στοίχημα με διεθνή απήχηση. Είναι η στιγμή να αναδείξουμε τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και το όραμα των Ελληνίδων επιχειρηματιών, που σε κάθε γωνιά της χώρας μετατρέπουν περιορισμένες ευκαιρίες σε καινοτόμες λύσεις και ουσιαστικές αλλαγές. Η Αθήνα γίνεται φέτος παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τη γυναικεία ηγεσία, την επιχειρηματικότητα του μέλλοντος και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Μαζί, υψώνουμε τη φωνή των γυναικών, ενώνουμε δυνάμεις και διαμορφώνουμε ένα πιο βιώσιμο, συμπεριληπτικό και φωτεινό αύριο».Η επιλογή της Αθήνας ως διοργανώτριας πόλης, αποτελεί τιμή και στρατηγική κίνηση προβολής της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και ως πολιτισμικού σταυροδρομιού μεταξύ των ηπείρων.Με τη διοργάνωση του συνεδρίου, ο ΣΕΓΕ επιδιώκει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, την προώθηση επενδύσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια και τεχνογνωσία για γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους.Η πολυεπίπεδη συμμετοχή και οι διαδραστικές δράσεις της εκδήλωσης υπόσχονται ένα αυθεντικό networking "off the beaten track", με πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη γυναίκα ως καταλύτη αλλαγής στην οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία.Ο ΣΕΓΕ προσκαλεί όλες τις γυναίκες ηγέτιδες και επιχειρηματίες, από κάθε τομέα δραστηριότητας, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη δυναμική διεθνή σκηνή. Με τη συμβολή τους, ενισχύεται το παγκόσμιο οικοσύστημα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με διεθνή συμμετοχή και ελληνική υπογραφή, διαμορφώνοντας ένα μέλλον βιώσιμο, περιεκτικό και γεμάτο προοπτικές.