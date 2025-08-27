Διπλή επιχείρηση του Λιμενικού στη Ρόδο - Συνελήφθησαν διακινητές και διασώθηκαν 44 μετανάστες
Διπλή επιχείρηση του Λιμενικού στη Ρόδο - Συνελήφθησαν διακινητές και διασώθηκαν 44 μετανάστες
Βυθίστηκε ξύλινο σκάφος στη Λίνδο - Ακινητοποιήθηκε ταχύπλοο σε άλλο σημείο του νησιού
Δύο χωριστές επιχειρήσεις μέσα σε 24 ώρες πραγματοποίησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου που είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση δεκάδων μεταναστών και τη σύλληψη προσώπων που, σύμφωνα με τις αρχές, εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά τους από το εξωτερικό προς την Ελλάδα.
Τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν στις 24 και 25 Αυγούστου 2025, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με την ενεργοποίηση πλωτών μέσων, κλιμακίων Ασφάλειας και στρατιωτικών/ναυτικών παρατηρητηρίων.
Οι λιμενικοί διαπίστωσαν την παρουσία σημαντικού αριθμού ατόμων επάνω στο σκάφος, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Η λέμβος οδηγήθηκε με συνοδεία προς τον λιμένα Λίνδου για ασφαλή μετεπιβίβαση. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, καταγράφηκαν 23 επιβαίνοντες, όλοι χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εισόδου στη χώρα. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ΠΛΣ-602 και προσήχθησαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ η προσπάθεια ρυμούλκησης της λέμβου εγκαταλείφθηκε καθώς, λόγω εισροής υδάτων και των έντονων καιρικών φαινομένων, το σκάφος βυθίστηκε.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, από μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι δώδεκα άνδρες συριακής υπηκοότητας, ηλικιών από 20 έως 44 ετών, φέρονται να είχαν από κοινού αγοράσει και να συντόνιζαν τη μεταφορά, αναλαμβάνοντας και τον χειρισμό του σκάφους για να μη τεθούν σε κίνδυνο οι υπόλοιποι επιβαίνοντες. Κατά τις απολογίες τους, οι συλληφθέντες αποδέχθηκαν την πράξη τους, δηλώνοντας πως ο απώτερος σκοπός ήταν η διάσωση των υπολοίπων.
Στην ίδια δικογραφία καταγράφονται ακόμη έντεκα πρόσωπα, άνδρες, γυναίκες και ανήλικοι, επίσης συριακής υπηκοότητας, μεταξύ των οποίων και μέλη οικογενειών, με μέρος τους να φέρει ταξιδιωτικά έγγραφα και μέρος να στερείται διαβατηρίων.
Στις 16:52 της ίδιας ημέρας, σκάφος του λιμενικού ενημερώθηκε τηλεφωνικά από παρατηρητήριο για ύποπτο στόχο. Ακολούθησε διακριτική παρακολούθηση και, στις 17:00, το ίδιο περιπολικό εντόπισε και ακινητοποίησε ταχυπλόο πολυεστερικό σκάφος εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
Το σκάφος οδηγήθηκε στο νέο Καρνάγιο με συνοδεία περιπολικών, όπου προσδέθηκε ασφαλώς, και άπαντες οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
Από τις μαρτυρικές καταθέσεις των μεταφερθέντων αναγνωρίστηκαν ως χειριστές του σκάφους δύο άνδρες: ένας 35χρονος υπήκοος Καζακστάν και ένας 24χρονος, τουρκικής υπηκοότητας. Και οι δύο αποδέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, την εμπλοκή τους στη μεταφορά από το εξωτερικό προς την ελληνική επικράτεια.
Βρέθηκαν και 21 επιβαίνοντες συριακής υπηκοότητας οι περισσότεροι χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.
