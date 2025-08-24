Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή όπλων - Εντοπίστηκαν κυνηγετικά όπλα, μία ξιφολόγχη και αρχαία νομίσματα
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Κρήτη Ηράκλειο Όπλα Σύλληψη

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή όπλων - Εντοπίστηκαν κυνηγετικά όπλα, μία ξιφολόγχη και αρχαία νομίσματα

Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή όπλων - Εντοπίστηκαν κυνηγετικά όπλα, μία ξιφολόγχη και αρχαία νομίσματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 28, 31 και 58 ετών, για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησε χθες (23/8) στον δήμο Φαιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων  βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

Πέντε κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης
- Ένα αεροβόλο
- 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- Μία ξιφολόγχη
- Δύο μαχαίρια
- αρχαία νομίσματα

Κλείσιμο
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Ειδήσεις σήμερα:

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης