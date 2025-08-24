Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή όπλων - Εντοπίστηκαν κυνηγετικά όπλα, μία ξιφολόγχη και αρχαία νομίσματα
Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή όπλων - Εντοπίστηκαν κυνηγετικά όπλα, μία ξιφολόγχη και αρχαία νομίσματα
Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού
Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 28, 31 και 58 ετών, για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησε χθες (23/8) στον δήμο Φαιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Πέντε κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης
- Ένα αεροβόλο
- 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- Μία ξιφολόγχη
- Δύο μαχαίρια
- αρχαία νομίσματα
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.
