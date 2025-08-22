bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Εξαφανίστηκε 13χρονος στην Κυψέλη - Έρευνες για τον εντοπισμό του
Εξαφανίστηκε 13χρονος στην Κυψέλη - Έρευνες για τον εντοπισμό του
Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (21/8)
Ο 13χρονος Μοχάμεντ Ελσορόγκι εξαφανίστηκε απογευματινές ώρες της Πέμπτης (21/8) από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» μία ημέρα αργότερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Μοχάμεντ είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε φόρμα.
Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον 13χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
Ο Μοχάμεντ είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε φόρμα.
Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον 13χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα