Εξαφανίστηκε 13χρονος στην Κυψέλη - Έρευνες για τον εντοπισμό του
Εξαφανίστηκε 13χρονος στην Κυψέλη - Έρευνες για τον εντοπισμό του

Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (21/8)

Ο 13χρονος Μοχάμεντ Ελσορόγκι εξαφανίστηκε απογευματινές ώρες της Πέμπτης (21/8) από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» μία ημέρα αργότερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε φόρμα.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον 13χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

