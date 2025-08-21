Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οδηγός ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε άνθρωπο σε αμαξίδιο στα Τρίκαλα και τράπηκε σε φυγή
Οδηγός ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε άνθρωπο σε αμαξίδιο στα Τρίκαλα και τράπηκε σε φυγή
Στελέχη της τροχαίας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανθρώπου με κινητικά προβλήματα.
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αναπηρικό αμαξίδιο στον κόμβο Ελευθερίας, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.
Το αμαξίδιο αναποδογύρισε και ο άνθρωπος τραυματίστηκε και χρειάστηκε η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή. Ενημερώθηκαν οι Αρχές και άνδρες της τροχαίας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
