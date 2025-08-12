Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας - Βίντεο και φωτογραφίες
Χάος επικράτησε για περίπου τέσσερις ώρες στο ρεύμα εξόδου της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου καθώς από τις 12:00 περίπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Περίπου δύο ώρες μετά την εκτροπή, δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ενώ λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και μετά την απομάκρυνση του κοντέινερ του φορτηγού από το οδόστρωμα άνοιξε και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Δείτε σχετικά βίντεο:
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλο, με τα οχήματα να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό, ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Παλαιά Εθνική Οδό.
Το κυκλοφοριακό χάος συνεχίζεται στα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο.— Epoca Libera (@epocalibera) August 12, 2025
Γίνεται υποχρεωτική εκτροπή προς την παλιά εθνική οδό.#Αθηνα #εξοδος pic.twitter.com/zDCLuhwJQ0
Αυτή είναι τώρα η εικόνα στην παλιά εθνική οδό προς Κόρινθο.— Epoca Libera (@epocalibera) August 12, 2025
Φρακαρισμένη.
Η νέα εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου εξακολουθεί να είναι κλειστή.#εξοδος pic.twitter.com/o2onZ6dnij
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γινόταν υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν και στον κόμβο Ασπροπύργου.
Αθηνών-Κορίνθου κλειστή προς Κόρινθο, λόγω τροχαίου ατυχήματος.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 12, 2025
Καθυστερήσεις μετά τον κόμβο Ασπροπύργου. https://t.co/rnY5Bp5ya5
Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά.
