Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας - Βίντεο και φωτογραφίες
Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας - Βίντεο και φωτογραφίες

Άνοιξαν οι λωρίδες προς Κόρινθο μετά την απομάκρυνση του κοντέινερ από το οδόστρωμα - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Χάος επικράτησε για περίπου τέσσερις ώρες στο ρεύμα εξόδου της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου καθώς από τις 12:00 περίπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Περίπου δύο ώρες μετά την εκτροπή, δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ενώ λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και μετά την απομάκρυνση του κοντέινερ του φορτηγού από το οδόστρωμα άνοιξε και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Τρίωρη ταλαιπωρία στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας (2)
Τρίωρη ταλαιπωρία στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας (1)



Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλο, με τα οχήματα  να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό, ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Παλαιά Εθνική Οδό. 

ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών - Κορίνθου στην Ελευσίνα


Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ

Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γινόταν υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν και στον κόμβο Ασπροπύργου.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά.

