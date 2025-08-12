Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια Ελευσίνας - Βίντεο και φωτογραφίες

Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γινόταν υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν και στον κόμβο Ασπροπύργου.Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά.