Taste Atlas: Eλληνικό μπαρ βρίσκεται στα 50 πιο θρυλικά παγκοσμίως - Ποιο είναι το ποτό σήμα κατατεθέν του

Η λίστα με τα 50 θρυλικότερα μπαρ από όλο τον κόσμο περιλαμβάνει μαγαζιά από όλες τις χώρες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν συμπληρώσει έναν και... βάλε αιώνα ζωής. Ωστόσο ένα ελληνικό μπαρ με μόλις 11 χρόνια ζωής κατάφερε να «τρυπώσει» μέσα στην λίστα που δημιούργησε το Taste Atlas δείχνοντας έτσι και τον αντίκτυπο που έχει τόσο εντός Ελλάδας, όσο και παγκοσμίως.Ο λόγος για το αθηναϊκό μπαρπου βρίσκεται στην 44η θέση της λίστας τουφέροντας πλέον τον βαρύ τίτλο ενός από τα θρυλικότερα μπαρ σε όλο τον κόσμο. Ως ποτό σήμα κατατεθέν του, αναφέρεται στην σχετική λίστα το παραδοσιακό Negroni, αλλά και η ξεχωριστή έκδοση του Clumsies, το Aegean Negroni.Όπως γράφει το Taste Atlas: «Το Clumsies έχει καθιερωθεί ως ένας γοητευτικός πυλώνας στη δυναμική σκηνή κοκτέιλ της Αθήνας, συνδυάζοντας μια χαλαρή, ελκυστική ατμόσφαιρα με μια σχολαστική, καινοτόμο προσέγγιση στη mixology. Η απόδοση του Negroni, ενός κοκτέιλ που λατρεύεται παγκοσμίως, είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα της δημιουργικότητας του μπαρ.Είτε πρόκειται για το Clumsy Negroni (με τζιν, μείγμα βερμούτ-πικρού aperitivo και μπαχαρικά) είτε για το Aegean Negroni (με προσθήκη λικέρ Italicus), αυτό το εμβληματικό ποτό δεν γίνεται απλώς μια γευστική εμπειρία, αλλά μια πολυαισθητηριακή περιπέτεια που συνυφαίνει άψογα την παράδοση και την καινοτομία. Ενδιαφέρον και πρωτοποριακό, το The Clumsies φτιάχνει κάθε Negroni ως φόρο τιμής στην κλασική κουλτούρα των κοκτέιλ, ενώ ταυτόχρονα ζωγραφίζει πάνω του μια πινελιά του δικού του ευφάνταστου πνεύματος, ενσαρκώνοντας τη διαχρονική γοητεία της ίδιας της Αθήνας».Το γνωστό αθηναϊκό μπαρ έχει αρκετά ιδιαίτερα κοκτέιλ που παραπέμπουν σε ελληνκές γεύσεις όπως το Κοκτέιλ... χωριάτικη. Το τζιν αναμειγνύεται με homemade Triangle Potion φτιαγμένο από νερό ντομάτας, δυόσμο, ελιές και μαύρο σκόρδο και το χείλος του ποτηριού είναι πασπαλισμένο με σκόνη ντομάτας, γιαουρτιού και ρίγανη.Άξιο αναφοράς είναι πως στα πέντε πιο θρυλικά κοκτέιλ μπαρ σε όλο τον κόσμο έχουν κλείσει παραπάνω από έναν αιώνα ζωής.Ξεκινώντας από το Παριζιάνικο,που άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το 1911 βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Αποτελεί τη γενέτειρα κλασικών κοκτέιλ όπως το Bloody Mary, ένα αλμυρό μείγμα βότκας, χυμού ντομάτας, χυμού λεμονιού, ταμπάσκο, αλατιού και πιπεριού, που δημιουργήθηκε από τον μπάρμαν Fernand Petiot τη δεκαετία του 1920.

Ένα άλλο εμβληματικό κοκτέιλ που συνδέεται με το Harry's είναι το Sidecar, ένα αρμονικό μείγμα από κονιάκ, triple sec και χυμό λεμονιού, που φημίζεται για την κομψή ισορροπία γλυκών και ξινών γεύσεων. Το μπαρ, με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης, τη vintage διακόσμηση και τη φημισμένη International Bar Flies society, υπήρξε αγαπημένο στέκι πολλών διασημοτήτων και συγγραφέων, όπως οκαι οΣτην 4η θέση ακολουθεί το «» στο The Savoy στο Λονδίνο, που ιδρύθηκε το, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα και διάσημα κοκτέιλ μπαρ στον κόσμο, το οποίο συχνά εγκωμιάζεται για την καινοτόμο mixology και την άψογη εξυπηρέτηση. Συνδέεται ως γνωστόν με το κλασικό κοκτέιλ, το, ένα απαλό μείγμα από τζιν, triple sec ή Cointreau και χυμό λεμονιού, που τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε από τοντον θρυλικό μπάρμαν και συγγραφέα του "The Savoy Cocktail Book".Το μπαρ, που αποτελεί την επιτομή της εκλέπτυνσης και της διαχρονικής γοητείας, είναι διακοσμημένο με αναμνηστικά και φωτογραφίες πολλών διασημοτήτων και αξιωματούχων που έχουν τιμήσει τους κομψούς χώρους του. Η μουσική κληρονομιά είναι συνυφασμένη με την ταυτότητα του μπαρ, με έναν πιανίστα να ζωντανεύει την ατμόσφαιρα,Στην 3η θέση της λίστας του Taste Atlas βρίσκουμε το, το οποίο βρίσκεται στο εμβληματικό ξενοδοχείο Raffles Hotel στη Σιγκαπούρη, είναι παγκοσμίως διάσημο ως η γενέτειρα του Singapore Sling, ενός ζωηρού ροζ κοκτέιλ που έχει ταξιδέψει πολύ πέρα από τη γεωγραφική του προέλευση από τη δημιουργία του τοΤο Singapore Sling, που επινοήθηκε από τον μπάρμαν Ngiam Tong Boon, είναι ένα αναζωογονητικό μείγμα από τζιν, κονιάκ κεράσι, Cointreau, DOM Benedictine, χυμό ανανά, γρεναδίνη, bitters και χυμό λάιμ, που καταλήγει σε ένα ζωηρό και οπτικά εντυπωσιακό ποτό.Η επίσκεψη στο Long Bar σας επιτρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω στο χρόνο, καθώς η αρχιτεκτονική του σε αποικιακό στιλ και η παράδοση της απόρριψης των κελυφών των φυστικιών στο πάτωμα παραπέμπουν στην ατμόσφαιρα των αρχών του 20ού αιώνα. Εκτός από το φημισμένο Singapore Sling, το Long Bar σερβίρει επίσης μια σειρά απόπροσφέροντας ένα κράμα παράδοσης και καινοτόμου mixology.Στην δεύτερη θέση είναι το, που στεγάζεται στο ιστορικό ξενοδοχείοστητων, αποτελεί εμβληματικό μνημείο της κλασικής αμερικανικής κουλτούρας των κοκτέιλ και της έντονης κοινωνικής ζωής της πόλης. Φημίζεται για το ομώνυμο ποτό του, τοτο οποίο παρασκευάζεται με ουίσκι σίκαλης, Herbsaint, έναν κύβο ζάχαρης και μερικές πινελιές Peychaud's Bitters, και φημίζεται ως ένα από τα παλαιότερα κοκτέιλ της Αμερικής, με τις ρίζες του να ανάγονται στην προεμφυλιακή εποχή της Νέας Ορλεάνης.Ένα άλλο εμβληματικό παρασκεύασμα που συνδέεται με το The Sazerac Bar είναι τοένα δροσιστικό και κρεμώδες μείγμα από τζιν, χυμό λεμονιού, χυμό λάιμ, ασπράδι αυγού, ζάχαρη, κρέμα γάλακτος, ανθόνερο πορτοκαλιού και σέλτσερ, το οποίο απέκτησε δημοτικότητα στις αρχές του 20ού αιώνα. Το ίδιο το μπαρ, με τους γοητευτικούς τοίχους με επένδυση καρυδιάς, τις τοιχογραφίεςκαι την κομψή ατμόσφαιρα, έχει φιλοξενήσει πολλές διασημότητες και πολιτικούς, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως σημείο αναφοράς τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες.Και στην κορυφή της λίστας του Taste Atlas βρίσκουμε το Bar Floridita, που βρίσκεται στην καρδιά της, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως «το λίκνο του daiquiri», παρέχοντας ένα εμβληματικό σκηνικό όπου αυτό το διαχρονικό κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί και εξυμνηθεί. Ιδρύθηκε το, το θρυλικό αυτό κατάστημα έγινε αγαπημένο στέκι του διάσημου Αμερικανού συγγραφέαο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο daiquiri, το «Papa Doble», φτιαγμένο στα μέτρα του με ρούμι Havana Club, χυμό γκρέιπφρουτ και λικέρ μαρασκίνο.Τοείναι απλώς ένα κόσμημα στο στέμμα τηςμε το αυθεντικό daiquiri Floridita, ένα τέλειο μείγμα από ρούμι Havana Club, χυμό λεμονιού, λικέρ μαρασκίνο και ζάχαρη, να διατηρεί τη δική του περίφημη θέση ανάμεσα στους λάτρεις των κοκτέιλ. Τους επισκέπτες του μπαρ υποδέχεται η γοητευτική ενέργεια της παραδοσιακής κουβανέζικης μουσικής και το στοχαστικό χάλκινο άγαλμα του Χέμινγουεϊ, απόδειξη της μακροχρόνιας σχέσης του με το ίδρυμα.