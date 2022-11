Σαν σήμερα: Η φονική πλημμύρα του 1977 που άφησε πίσω 37 νεκρούς στην Αττική

H ισχυρότερη καταιγίδα απο το 1871 με 39 νεκρούς στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 1977.

The heaviest Rainstorm occurred in Athens on the 2 of November 1977 with 165 mm of rain, the highest recorded since 1871. 39 dead were reported https://t.co/OEDuKmN8iP