Self test στα σχολεία: Στο 1,4% ο δείκτης θετικότητας των μαθητών

Χθες το βράδυ διενέργησαν το τελευταίοοι μαθητές στο πλαίσιο της εβδομάδας αυξημένου ελέγχου για να προληφθεί οαπό τις ημέρες των εορτών. Υπενθυμίζεται ότι για το διάστημα 10-14 Ιανουαρίου, όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κατάστασης, πραγματοποίησαν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχουςτην Κυριακή 9, τη Δευτέρα 10 και χθες, Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.Σύμφωνα με τα στοιχεία του(ΕΟΔΥ) που επικαλέστηκε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, ο δείκτης θετικότητας για τα περισσότερα των 2 εκατομμυρίων αποτελεσμάτων self test που δηλώθηκαν από την Κυριακή έως την Τρίτη ήταν μόλις 1,4%.Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν η «μοναδική μερίδα του ελληνικού πληθυσμού που εξετάστηκε στο σύνολό της», δήλωσε και πρόσθεσε ότι ο μεγάλος όγκος test που πραγματοποιήθηκαν εξηγεί και τον υψηλό αριθμό μολύνσεων κορωνοϊού στις ηλικίες 4-18 ετών, οι οποίες παλαιότερα διέφευγαν λόγω ασυμπτωματικής κυρίως νόσου στα παιδιά και άρα μη ελέγχου.Το παραπάνω έγινε εμφανές την περίοδο των σχολικών διακοπών οπότε το ποσοστό κρουσμάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας που κυμαινόταν καθημερινά στο 25-28%, μειώθηκε συνεπεία απουσίας self-testing στο 15-16% τις ημέρες των εορτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η καθηγήτρια.Ο εντοπισμός των παιδιών με κορωνοϊό πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων θα μειώσει τη διασπορά στο σπίτι, το σχολείο και την κοινότητα, κατέληξε η κ. Παπαευαγγέλου.Σήμερα ο ΕΟΔΥ εντοπίζει 4.844 κρούσματα σε παιδιά και εφήβους 0-17 ετών επί συνόλου 20.409 νέων λοιμώξεων κορωνοϊού στη χώρα.Οι νοσηλείες παιδιών λόγω COVID-19 υπό την κυριαρχία τηςπαρουσιάζει μια μικρή αύξηση, ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η νοσηρότητα δεν παρουσιάζει διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα και τα άλλα στελέχη κορωνοϊού.Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, η καθηγήτρια προχώρησε στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο γονέας που το παιδί του παρουσιάζει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης. Συγκεκριμένα:το παιδί παραμένει στο σπίτι και πραγματοποιεί αντιγονικό τεστ κορωνοϊού (self ήο γονέας ενημερώνει τον παιδίατρο και επικοινωνεί μαζί του καθημερινά ιδίως αν το self test βγει θετικό, ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και παρακολουθεί την κατάσταση του παιδιού για σωστή διατροφή, ενυδάτωση κ.ο.κ.Η καθηγήτρια στάθηκε και στη λανθασμένη πρακτική επιβεβαίωσης self test και εργαστηριακών ελέγχων παιδιών στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική αύξηση της προσέλευσής τους. «Αρκεί να επιβεβαιώσουμε με ένα rapid στο φαρμακείο ή ένα εργαστήριο. Δεν χρειάζεται να προσέλθουμε στο νοσοκομείο για PCR γιατί αυτό προκαλεί αρκετές δυσλειτουργίες», εξήγησε.Την επικοινωνία με τον παιδίατρο προτάσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων ως την αναγκαία κίνηση για κάθε γονέα παιδιού με συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, βήχας συνάχι, έμετος, διάρροια) ή γενικότερη αδιαθεσία, το οποίο πρόκειται να εμβολιαστεί έναντι του κορωνοϊού.Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσίευσε η Ομοσπονδία, για εμπύρετα παιδιά την ημέρα του εμβολιασμού είτε μία με δύο ημέρες πριν, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο που τα παρακολουθεί και να ζητήσουν να τα εξετάσει. Σε περίπτωση που ο παιδίατρος συστήσει την προσωρινή αναβολή του εμβολιασμού, οι γονείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σύσταση.Η Ομοσπονδία σημείωσε πως τέτοια συμπτώματα θα μπορούσαν να αποτελούν εκδήλωση διαφόρων αναπνευστικών λοιμώξεων και παθήσεων αναφέροντας πως «δεν είναι λίγες οι φορές που ένας βήχας μπορεί να είναι αποτέλεσμα βρογχίτιδας ή πνευμονίας, ή ακόμα και μόλυνσης με την παραλλαγή όμικρον του κορωνοϊού».Η ανακοίνωση έκλεισε με την παραίνεση «εμβολιάστε τα παιδιά σας κατά της Covid-19. Το εμβόλιο της Pfizer στα παιδιά έχει αποδειχτεί ασφαλές και πολύ αποτελεσματικό».Ο εμβολιασμός με δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech σε παιδιά, ανέφερε τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Μαρία Θεοδωρίδου, πέτυχε προστασία κατά 91% από το σύνδρομο MIS-C, την πολυσυστηματική φλεγμονώδη νόσο που εμφανίζεται δύο έως έξι εβδομάδες από την ήπια ή ολιγοσυμπτωματική νόσο κορωνοϊού. Πρόκειται για εύρημα μελέτης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) που δημοσιεύεται στο Mobility Mortality Weekly Report.Σε διευκρινίσεις σχετικά με την παύση των εφημεριών στο Παίδων Πεντέλης προχώρησε κατόπιν σχετικού ερωτήματος η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.Σύμφωνα με υπουργό, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τον εμβολιασμό των παιδιών. Επί του παρόντος και μέχρι χθες πραγματοποιούνταν 300 εμβολιασμοί ημερησίως στο, ενώ στο «Αγία Σοφία» και το «Αγλαΐα Κυριακού» οι ημερήσιοι εμβολιασμοί ανέρχονταν σε 600 και 400 αντίστοιχα.Το σχέδιο προβλέπει ότι για έξι εβδομάδες διακόπτονται οι εφημερίες που γίνονταν στο νοσοκομείο Δευτέρα, Πέμπτη και κάθε δεύτερη Κυριακή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν παιδιά και γονείς για τον εμβολιασμό χάρη στην εύκολη συν τοις άλλοις πρόσβαση στο νοσοκομείο.«Τα παιδιά εξυπηρετούνται κάθε μέρα εκεί, όλα τα παιδιά. Τα πράγματα γίνονται κανονικά και το νοσοκομείο θα ξαναγυρίσει στην πλήρη του λειτουργία», σχολίασε η κ. Γκάγκα, χαρακτηρίζοντας απροσδόκητο και αναίτιο τον κουρνιαχτό που σηκώθηκε από την απόφαση. «Η αλλαγή είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουμε κάνει τεράστιες αλλαγές σε άλλα νοσοκομεία, χωρίς να γίνει όλο αυτό. Επομένως, πραγματικά, προσωπικά δεν το καταλαβαίνω», κατέληξε.