Άρση lockdown: Όλα όσα αλλάζουν την Παρασκευή σε μετακινήσεις και λιανεμπόριο

Ένα 24ωρο έμεινε μέχρι τηναπό την καθημερινότητά μας, αφού μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις, από αύριο, Παρασκευή παίρνουμε πίσω πολλές πτυχές της κανονικότητας.Έχουν περάσειμετά από την επιβολή των σκληρών περιοριστικών μέτρων, ωστόσο πλέον κυβέρνηση και επιστήμονες αισιοδοξούν όχι μόνο πως είμαστε σεαλλά και ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν ξανά καθολικά οριζόντια μέτρα.Την κυβερνητική στρατηγική για το πέρασμα της ελληνικής κοινωνίας στη θερινή περίοδο, αλλά με ασφάλεια, παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, δίνοντας αναλυτικές πληροφορίες για τα «πώς» του ανοίγματος, αρχής γενομένης από τις 14 Μαΐου. Σύμφωνα με αυτήν, από την Παρασκευή το ωράριο κυκλοφορίαςπου ισχύει έως τώρα, καταργείται η υποχρέωση αποστολής μηνυμάτων στο 13033 και το 13032, ενώ επιτρέπονται εκ νέου οι μετακινήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια.«Η Ελλάδα, με τις λιγοστές δυνάμεις της, έχει καταφέρει να έχει μικρότερο υγειονομικό αντίκτυπο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό είναι κατάκτηση όλων μας και όλων σας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος. Τα βήματα όμως που ανακοινώθηκαν χθες είναι μόνο η αρχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα τα δεδομένα θα αξιολογούνται ανά εβδομάδα και δεν αποκλείεται ανά δύο εβδομάδες να έχουμεπρος το χαλαρότερο.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τωνένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί όσο ελάχιστοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά το άνοιγμά του τον Ιούνιο αναμένεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει προς το καλύτερο το πλαίσιο που θα ισχύει.Αντίστοιχα το ίδιο θα συμβεί και με τηνκαι συγκεκριμένα τη μουσική η οποία μπορεί να μην συνοδεύει τις εξόδους μας για φαγητό ή ποτό τον Μάιο, όμως αναμένεται να επανέλθει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου εάν όλα πάνε καλά. Το εν λόγω ζήτημα θα επανεξεταστεί στα τέλη του μήνα.Τέλος, ένα ακόμα ζήτημα που εκκρεμεί είναι και η επανελειτουργία τωντα οποία αναμένεται να ανοίξουν μετά το τέλος του μήνα. Το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας τους θα συζητηθεί και θα επανεξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες.Από την Παρασκευή, λοιπόν, ξεκινούν οι, με τους πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν σε άλλους νομούς αλλά και νησιά της χώρας. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η μετακίνηση θα γίνεται χωρίς την υποχρέωση για self test, κάτι που, ωστόσο, θα συστήνεται σε όσους ταξιδέψουν.Από την άλλη, με κανόνες θα γίνονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά, προκειμένου να διαφυλάσσεται η υγεία των κατοίκων τους.Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν να μεταβούν σε νησιά θα πρέπει να έχουν:είτε(πάροδος 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)είτεή rapid test 24 ωρών ή self test 24 ωρώνείτε(2 μήνες μετά τη νόσηση και έως 9 μήνες)Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Επίσης, από τις 14 Μαΐου το λιανεμπόριο επιστρέφει στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη ανά 25 τμ,Για λίγο αργότερα μετατίθεται η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών (17 Μαΐου), των(21 Μαΐου) και των(28 Μαΐου).Από τον Ιούνιο θα γίνονταισε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.Όλο το Μάιο θα εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στα καταστήματα εστίασης.Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό (Green Pass) που θα διευκολύνει τα ταξίδια σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης/ανάρρωσης.Η ελληνική εκδοχή του πράσινου πιστοποιητικού, ωστόσο, τίθεται σε εφαρμογή από τις 14 Μαΐου. Σύμφωνα με αυτή, όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά, είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό PCR test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών, είτε να υπάρχει κάποια βεβαίωση νόσησης δύο μήνες μετά τη νόσηση και έως εννέα μήνες. Ο έλεγχος των παραπάνωαπό τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών. Όσον αφορά στις χερσαίες μετακινήσεις, υπάρχει ισχυρή σύσταση για διενέργεια self test.