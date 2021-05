Lockdown - Λοιμωξιολόγοι: Μετακινήσεις στα νησιά με αρνητικό τεστ - Τέλος τα SMS - Κυκλοφορία έως τις 00:30

Εως τώρα το χρονογιάγραμμα επανέναρξης των δραστηριοτήτων έχει ως εξής:





Τηναπό τηνεισηγούνται οι ειδικοί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγησή τους από την Παρασκευή η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αντί για τις 11 το βράδυ που ισχύει έως τώρα. Παράλληλα, αναμένεται να καταργηθεί η υποχρέωση αποστολής μηνυμάτων στογια τις μετακινήσεις και στογια τα ψώνια στα εμπορικά καταστήματα, καθώς καταργούνται τα ψώνια με click away και click in shop.Οι ειδικοί εισηγούνται οι μετακινήσεις προς τα νησιά να επιτρέπονται μετά από τον πλήρη εμβολιασμό ή αρνητικό τεστ (μοριακό, rapid ή self) ή αν υπάρχει ιστορικό νόσησης. Ισχυρή σύσταση για αρνητικό τεστ (rapid ή μοριακό) θα υπάρχει και για όσους θα ταξιδεύουν στην ηπειρωτική Ελλάδα.Ειδικά για τα, οι λοιμωξιολόγοι προτείνουν να ανοίξουν μετά τιςκαι αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση.Οι αποφάσεις για τα μέτρα που αίρονται και το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως κατά την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στις 18.00 από τον Βασίλη Κικίλια και τον Άκη Σκέρτσο.Στιςανοίγουν οι, ενώ ανοίγουν και ταΣτιςθα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ταυτόχρονα, επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και τα ωδεία.Στιςξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους,Στιςεπανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους -όχι όρθιους- με