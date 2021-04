Lockdown: Προς άνοιγμα των εμπορικών κέντρων από Δευτέρα - Δισταγμός για τις μετακινήσεις το Πάσχα

Μπορούμε να ωφεληθούμε από τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας τόσο σε διαγνωστικό, όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, με την προνομιακή προσφορά check up από τις υποδομές Υγείας της INTERAMERICAN





Ένα ακόμα, μικρό βήμα προς την κανονικότητα αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, με τις κινήσεις να είναι ωστόσο πολύ προσεκτικές, προκειμένου να μην γυρίσουν «» οι λίγες «» που παίρνουν οι πολίτες τις τελευταίες εβδομάδες.Στο πλαίσιο αυτό, συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα κρούσματα, τους επιμέρους δείκτες και την πίεση στο. Οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους τις προτάσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και Παιδείας, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις, που διαφαίνεται πως θα είναι και οι τελευταίες πριν τοΣύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, οι επιστήμονες σήμερα αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων, τα οποία παρά το άνοιγμα του, παρέμεναν κλειστά. Το πλαίσιο λειτουργίας δεν αναμένεται να αλλάξει αφού, όπως κρίνουν οι ειδικοί και αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα που να επιτρέπουν περαιτέρω απελευθέρωση του λιανεμπορίου.Έτσι, παρά την εκπεφρασμένη από πλευράς κυβέρνησης επιθυμία για κατάργηση του, φαίνεται πως οι ειδικοί θέλουν να δώσουν λίγο ακόμη χρόνο στο λιανεμπόριο, έτσι ώστε να δώσει ακόμα πιο σαφή δεδομένα. Η υποχρεωτικότητα των self tests είναι ένα εργαλείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί από την ερχόμενη Δευτέρα, ωστόσο η απελευθέρωση της καταναλωτικής κίνησης με κατάργηση του click inside φαίνεται πως παίρνει μία εβδομάδα παράταση, προς το παρόν.Αλλά, ακόμα και εάν αυτό αποφασιστεί, όπως τονίζουν τόσο οι επιστήμονες όσο και κυβερνητικά στελέχη, το λιανεμπόριο θα συνεχίσει να λειτουργεί με όλα τα άλλα μέτρα προστασίας, όπως τοκαι τον περιορισμό ατόμων βάσει τετραγωνικών.Την ίδια ώρα, στο μέτωπο της Παιδείας αναζητείται η χρυσή τομή, καθώς υπάρχει η επιθυμία να επαναλειτουργήσουν τα, κάτι που έχει ζητήσει όχι μόνο το υπουργείο Παιδείας, όσο και η μαθητική κοινότητα.Ωστόσο, πιθανότατα στη σημερινή συνεδρίαση των επιστημόνων δεν αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν πως χρειάζεται λίγος ακόμη χρόνος, προκειμένου να φανεί τοτης επαναλειτουργίας των σχολείων με την χρήση των self test, προκειμένου να μπορέσει να γίνει το επόμενο βήμα.Άλλο ένα θέμα που απασχολούσε το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά και μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είναι οι, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν με… διαβατήριο τα self tests να μεταβούν στα χωριά τους για τις ημέρες του Πάσχα. Η συζήτηση φαίνεται πως είναι πρόωρη, αφού μεσολαβούν σχεδόν δύο εβδομάδες μέχρι το Πάσχα, ωστόσο μέχρι πρότινος η επιθυμία της κυβέρνησης, αλλά και αρκετών επιστημόνων, ήταν να δοθεί το πράσινο φως λίγο πριν τηνΣύμφωνα, ωστόσο, με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται πως το κυβερνητικό επιτελείο έχει δεύτερες σκέψεις και οδεύει στο να συνταχθεί με τους πιο «» επιστήμονες, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με μία τέτοια κίνηση που θα μπορούσε να έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες σε ορισμένες μικρές κοινωνίες, σε περίπτωση που αυτές έρχονταν σε επαφή μεαπό την πόλη.Έτσι, όπως πληροφορείται το, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι επιστήμονες να μην επιτρέψουν τις υπερτοπικές μετακινήσεις και να αναβάλλουν αυτά τα βήματα για μετά το Πάσχα, σε μία «ομοβροντία» μέτρων χαλάρωσης που θα ακολουθήσει και θα περιλαμβάνει τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, το άνοιγμα κι άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια και την εστίαση, εν όψει και του ανοίγματος του τουρισμού στις 14 Μαΐου.