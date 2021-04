Γεραπετρίτης: Από την Πέμπτη η διάθεση 900.000 self tests σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Υπέρ της απελευθέρωσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα είναι η πρόταση της κυβέρνησης στους ειδικούς - Το βασικό σενάριο για την έξοδο από τους νομούς - Επέκταση των self tests σε λιανεμπόριο, ΜΜΜ και delivery - Πρεμιέρα με το δεξί για τα Λύκεια: Μεγάλη προσέλευση και μόλις 613 κρούσματα





Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση εκατοντάδων χιλιάδων self test σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη σε συνέχεια τωνΌπως είπε στο OPEN το πρωί της Τρίτης, ο αριθμός τωνανέρχεται σε 900.000 και αφορά εργαζομένους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως τράπεζες, δικαστήρια, λιανεμπόριο και το μέρος της εστίασης που λειτουργεί.Αναφερόμενος στις, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να γίνουν προβλέψεις, ωστόσο είμαστε πολύ πιο κοντά στην ελευθερία. «Έχουμε στην διάθεσή μας όπλα όπως ο εμβολιασμός και τα self test», είπε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στην έναρξη χρήσης των self tests, ο κ.είπε πως από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως είναι αποτελεσματικά. Υπενθυμίζεται πως την πρώτη μέρα διενέργειας των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων πριν την έναρξη των μαθημάτων, πάνω από 600 μαθητές και καθηγητές βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.Όσον αφορά στους εμβολιασμούς ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην διστάζουν και να πάνε να εμβολιαστούν.