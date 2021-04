ΕΟΔΥ: Πού θα διενεργηθούν σήμερα δωρεάν rapid test

διενεργούν και σήμερα, Πέμπτη, κλιμάκια του

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, ΊλιονΣταθμός Μετρό «Σύνταγμα»Δ. Πεντέλης, Νέα Πεντέλη, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Πνευματικό κέντροΔ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, ΠασαλιμάνιΔ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Δημοτικό Parking Βασιλέως ΠαύλουΔ. Βριλησσίων, Πλατεία ΑναλήψεωςΔ. Καλλιθέας, Πλατεία ΔαβάκηΔ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας (μπροστά από το Δημαρχείο)Δ. Καισαριανής, Πλατεία ΚαισαριανήςΑνοιχτή δράση στη Νότια Πύλη ΔΕΘ , 9:00 -19:00Ανοιχτή δράση στο δήμο Χαλκηδόνας, στην κεντρική πλατεία ΒαθύλακουDrive through στο δήμο Καλαμαριάς , πλησίον ΚΑΠΗ ΦοίνικαDrive through στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης , στο στάδιο Κ. ΚαραμανλήςΑνοιχτή δράση στο δήμο Ωραιοκάστρου , πλατεία νέας ΦιλαδέλφειαςDrive through στο δήμο Πυλαίας , στο Ελαιόρεμα, οδός ΚύπρουΠλατεία Κατοχής, ΑιτωλοακαρνανίαςΠλατεία ΜεσολογγίουΚοινό Ίδρυμα Τσώνη, ΝαύπακτοςΠλατεία Πέτρινου, ΤρίποληΔημαρχείο ΆρταςΠλατεία Εθνικής Αντίστασης, ΆρταΠλατεία Νίκης, Αγίας Σοφίας 48-50, ΠάτραΕμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, ΠάτραΚεντρική Πλατεία Λεύκας, ΠάτραΔήλεσι ΒοιωτίαςDrive through Εθνικής Αμύνης, ΔράμαΠάρκο Πλατανάκια, ΑλεξανδρούποληΚτελ ΑλεξανδρούποληςΣτροφυλιά ΕύβοιαςΚτελ ΧαλκίδαςDrive through στην Κύμη, ΕύβοιαςΚοινοτικό Κατάστημα Λάνθι ΗλείαςΜαγούλα ΗλείαςΚοινοτικό Κατάστημα, Κατάκολο ΗλείαςΚοινοτικό Κατάστημα Καλλίκωμο ΗλείαςΑγγελοχώρι ΗμαθίαςΚΑΠΗ Μαλίων, Δήμος Χερσονήσου, ΗράκλειοΠλατεία Φιλιατών, ΘεσπρωτίαΚάμπος ΙκαρίαςΚοινοτικό Κατάστημα Κεφαλόβρυσο, ΙωαννίνωνΠαλαιοχώρι ΚαβάλαςΝικήσιανη ΚαβάλαςΠοδοχώρι ΚαβάλαςΠαραλία Οφρυνίου, ΚαβάλαΚεντρικός Λιμένας ΚαλύμνουΚεντρική Πλατεία ΚαρδίτσαςΚεντρική Πλατεία Σοφάδων, ΚαρδίτσαΠροάστιο Παλαμά, ΚαρδίτσαΙτέα Παλαμά, ΚαρδίτσαΔημοτικό Θέατρο ΚέρκυραςΣιάτιστα ΚοζάνηςΠλατεία Φλοίσβου, ΚόρινθοςΚεντρική Πλατεία ΛάρισαςΠλατεία Χαραυγή ΛάρισαΠάρκο Άγιος Αντώνιος, ΛάρισαΚιλελέρ-Χάλκη, ΛάρισαΤέμπη, Δημαρχείο Μακρυχωρίου, ΛάρισαDrive through Γέφυρα ΛευκάδαςΠνευματικό Κέντρο Αγίας Τριάδας, ΛήμνουDrive through Αλμυρός ΒόλουΠεριφέρεια, ΒόλοςΜέγαρο Χορού ΚαλαμάταΚεντρική Πλατεία ΚαλαμάταςΚοινοτική Αγορά ΚαλαμάταςΠλατεία Μαντώ Μαυρογένους, ΠάροςΠλατεία Ελευθερίας, ΈδεσσαΠλατεία Αρσένι Σκύδρας, ΠέλλαΠετριά Σκύδρας, ΠέλλαDrive through Ανδρομάχης, ΠιερίαDrive through Περίσταη, ΠιερίαςΤοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης, ΡέθυμνοΠλατεία Ειρήνης, ΚομοτηνήΣαμοθράκης 12, ΚομοτηνήΠνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, ΡόδοςΔημαρχείο Ροδόλιβος ΣερρώνΠρώτη ΣερρώνΖευγολατιό ΣερρώνΚοινότητα Βάρης, ΣύροςΚρήνη ΤρικάλωνΕλάτη ΤρικάλωνΣτουρναραίικα ΤρικάλωνΠλατεία Αγιοφύλλου, ΤρίκαλαDrive through Λαμίας, Φιλίας 10Κεντρική Πλατεία Δεσφίνων, ΦωκίδαΠλατεία Ηρώων, Γαλαξίδι, ΦωκίδαDrive through Νέας Καλλικράτειας, ΧαλκιδικήςΑλικιανός, Δήμος Πλατανιά, ΧανιάΠλατεία Βουνακίου, Χίος